Александр Лукашенко недоволен результатами деятельности организаций Управления делами Президента

Новости Беларуси. Глава государства требует ускоренных темпов модернизации производства во всех отраслях Управления делами Президента и более взвешенной политики в использовании туристического потенциала национальных парков. Об этом заявил Александр Лукашенко 7 февраля на плановом совещании о повышении эффективности деятельности Управделами и подчиненных ему организаций.

Речь идет о мощной структуре. Ее деятельность масштабная и многопрофильная: от торговли и оказания медицинских услуг до туристической деятельности.

Президент высказал недовольство результатами работы ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главной причиной сегодняшнего разговора я считаю опасный застой в работе такой важнейшей структуры как ваша. Он проявляется практически во всем. Происходят необъяснимые, я это мягко говорю, манипуляции с экономическими показателями, более того, вскрываются прямые финансовые нарушения, которые становятся предметом рассмотрения с позиции уже Уголовного Кодекса. Уму непостижимо, как возможно это стало в данной структуре.

Затянулась организационная работа в ряде предприятий по их комплексной модернизации. Не определены источники финансирования, не своевременно разрабатываются бизнес-планы инвестиционных проектов.

От всех отраслей мы требуем ускоренных темпов модернизации производства. Это диктует время – как мировой рынок, так и экономика страны. Требуется более взвешенная политика в отношении эффективного использования туристического потенциала, созданного в национальных парках и лесохозяйственных учреждениях. Необходимо расширить сферу предоставляемых услуг, применять гибкую систему скидок, с учетом сезона проводить эффективную рекламу.

Еще вопрос, касающийся сферы услуг. На каком они у нас уровне? На мировом? Глубоко сомневаюсь. Сколько лет говорим о въездном туризме! Но реальных дел не видно. Где ваши уникальные товары, о которых любой бы сказал, что это истинно белорусские, всеми узнаваемые бренды?

Серьезные недостатки имеются в работе с кадрами. Они не только не растут профессионально, но зачастую деградируют в деловом и нравственном смысле.

На сегодняшнем совещании от нового руководителя я хотел бы услышать, как вы видите перспективы развития вашей структуры, какие определяете приоритеты деятельности и пути их реализации. Меня также интересуют причины сложившейся негативной ситуации и пути выхода из нее, конкретные ваши предложения. Мне нужно, чтобы Управление делами страны не только полностью соответствовало высочайшему государственному уровню, но и было, как говорят, законодателем мод.

Принцип бережливости материальных ресурсов должен стать во главу угла – отметил Александр Лукашенко, подводя итоги совещания. Глава государства обозначил основные направления дальнейшей работы организаций Управделами Президента. Среди них модернизация производства, наращивание экспорта, порядок в строительной сфере.

Интересных бизнес-проектов хватает — уже реализованных и тех, что еще только на бумаге. Как один из примеров – недавно построенный в Силичах для занятия зимними видами спорта хаф-пайп, сноупарк и пейнтбольные площадки. Сравнительно недавно запущено коньячное производство, завод минеральной и питьевой воды. Финансовое положение на большинстве предприятий Управделами стабильное.

Иосиф Ролич, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь:

Финансовые результаты за январь-ноябрь 2012 года: объем выручки от реализации продукции товар и услуг по управлению делами по системе увеличено в 1,8 раза при индексе потребительских цен за этот период 164,3%.

Юрий Назаров, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь:

Необходимы меры государственной поддержки. Я не говорю о том, что нам надо дать там что-то из бюджета, но нам нужны кредитные ресурсы, они небольшие, немасштабные проекты, допустим, на 2013 год у нас намечено порядка 30 миллиардов, но мы не можем взять кредитные ресурсы на общих основаниях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так и не надо брать. Управление делами зарабатывает приличные деньги и должно зарабатывать. Что такое 30 миллиардов? 2,5 миллиона долларов. Зачем вы все здесь нужны, вместе взятые, если вы всей компанией не можете заработать 2,5 миллиона долларов? Вы заработайте их и предоставьте им кредит. Жесткие условия под определенный процент. Какие тут проблемы? Управление делами должно зарабатывать деньги. Зачем вам идти в банк и брать дорогие деньги? Вы когда-нибудь об этом думали?

Проблемные места хозяйственной деятельности Управделами обозначил и новый руководитель структуры — Виктор Шейман. На эту должность он был назначен в январе. В докладе прозвучала достаточно обширная информация не только о выявленных недочетах, но и тщательный их анализ. Это позволяет лучше понять причины из возникновения.

Был исследован, например, даже психологический климат в коллективе одной из организаций Управделами, где кадровая текучка в прошлом году составила 20%. А после некоторых финансовых проверок в строительстве, закупках, предоставлении в аренду помещений начали работать уже следователи. Заведены уголовные дела.

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Республики Беларусь:

В данный момент СК завел уголовные дела о причастности ряда должностных лиц главного хозяйственного Управления, главного подразделения капитал строительства к совершению преступления, в хищении бюджетных средств. По направлению ряда должностных лиц находится в разработке Госбезопасности по подозрению в коррупционном преступлении. По данным Комитета Госконроля, 15 организаций Управления делами в 2009-2012 годах осуществляли финансовую деятельность с субъектами хозяйствования, имевшими признаки лжепредпринимательских структур.

На этих и других фактах внимание присутствующих на совещании чиновников заострял и Глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, наверно, думали, что все просто так с рук сойдет? А я вас предупреждал. Не смотрите на то, кто возле меня ходит. Каждый отвечает за конкретное дело. Или Назаров, или Ролич, или Корбут – все вы имеете свои полномочия и зону ответственности. Я вас об этом предупреждал. Ну а теперь, я еще раз повторяю, за мной ходить не надо. И уголовное дело, которое заведено, его надо активизировать. И притом пройти широким фронтом, не глядя ни на приближенных, ни на удаленных. Заканчиваю вот этот разговор о фактах возможной коррупции, имейте в виду, что я просто зря ничего не говорю. Если я говорю, что некоторые наши начальники природоохранных мероприятий там, заповедников, лесов и так далее начинают обрастать связями родственными и кое-где кто-то там свои угодья имеют под крышей государства и сдавать. Вот загремите сразу. Вот сразу просто. Только одна строчка или замечание – и вы сразу пойдете туда, там будете разговаривать со следователями. Это я вам гарантирую. Поэтому у вас еще есть небольшой промежуток времени, пока к вам не пришли. Немедленно компенсировать все то, что, не дай бог, вы случайно положили в собственный карман или своим родственникам отдали. Я вас категорически предупреждаю. Лучше в 2 раза больше заплатите, свобода дороже. Но я вас предупредил.

Работа управделами Президента в новых условиях начнется оперативно.

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Республики Беларусь:

Глава государства поставил задачу модернизации производства. Сроки всем известны. Работать будем форсированно. Кто готов – засучите рукава. Кто нет – будете искать себе другое предприятие. Мы должны в кратчайший период оснастить производство мощнейшим оборудованием, передовыми технологиями, обучить персонал. Конечная цель – мощный выход на заявленный внешний рынок.

На перспективу Глава государства поставил Управделами очень серьезные и достаточно напряженные задачи. Это и повышение эффективности, освоение новых рынков по сбыту продукции, при этом развитие экспорта услуг, наведение порядка в строительной и арендной сферах, более взвешенной политики в использовании потенциала национальных парков и туризма.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Год бережливости. Управление делами должно показать, как надо экономить и беречь народное достояние. Я очень надеюсь, Виктор Владимирович (обращение к Владимиру Шейману – ред.), что вы поправите ситуацию в этой очень важной имиджевой отрасли нашего государства. И я только могу пожелать вам успеха. Все, о чем мы договорились с вами, и о том, что я вам обещал – это будет для вас обеспечено. Не церемоньтесь ни с кем. Я вам предлагал, поговорите с ним по-мужски. Хотят работать – пусть работают. Не хотят – не тратьте время. Метлу в руки – пусть идут подметают улицы, и возьмите на контроль, кто куда пойдет, это будет тоже интересно. Вам тоже, Александр Серафимович (обращение к Александру Якобсону – ред.), потому что не научились работать очень эффективно, создавая себе площадки для ухода. Вот эти площадки мы и зачистим. Это касается не только их. Это касается других государственных структур. Мы посмотрим на те структуры, которые их с удовольствием берут на работу.

В самое ближайшее время состоится коллегия Управделами Президента. На ней руководство определится со стратегией развития всей структуры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается направлений вашей работы, то они в общих чертах были здесь обозначены.

Первое – это модернизация предприятий. И не надо делать из этой модернизации священную корову Управлению делами. Это не такие огромные средства и не такие огромные предприятия, где надо модернизацией заниматься, как это в Минпроме. Но у вас есть предприятия и они должны быть самыми современными. При этом принцип бережливости материальных и финансовых ресурсов становится во главу угла.

Расширение объемов экспорта услуг. Как минимум два раза в течение года, а, может быть, и больше.

Надо навести четкий порядок в строительной сфере. В полной мере надо решить задачу сохранности и восстановления природных систем. Вовлечь нацпарки, Березинский биосферный заповедник в проведение Года экологической культуры и охраны окружающей среды.

В целях повышения международного престижа Беларуси, как государства, которое заботится о сохранении и развитии национальных традиций, надо создать своеобразный государственный подарочный фонд представителей сувенирной продукции, чтобы это был как музей. И чтобы не я вам предлагал Слуцких поясов возобновить производство, а вы бегали следом за президентом и предлагали те или иные направления деятельности.