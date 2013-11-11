Борис Батура отстранен от должности губернатора Минской области, Андрей Тур - от должности замглавы Администрации Президента

Новости Беларуси. Жесткие решения за срыв программы модернизации деревообрабатывающей отрасли. По итогам посещения «Борисовдрева» Президент подписал указ, по которому ряд высокопоставленных лиц освобожден от занимаемых должностей.

За ненадлежащее выполнение поручений главы государства по модернизации производства «Борисовдрев» Борис Батура освобожден от должности председателя Миноблисполкома, а Александр Переславцев - от должности председателя концерна «Беллесбумпром». Строгий выговор объявлен председателю Борисовского райисполкома - Владимиру Мирановичу. Также за отсутствие должного контроля за ходом модернизации объектов на предприятии и ненадлежащую подготовку мероприятия с участием главы государства Андрей Тур освобожден от должности заместителя главы Администрации Президента. Строгий выговор объявлен главе Администрации Андрею Кобякову и председателю Комитета госконтроля Александру Якобсону.

Министерству архитектуры и строительства, Миноблисполкому даны поручения об освобождении от занимаемых должностей руководителей организаций, участвовавших в проектировании и строительстве объектов «Борисовдрева».

Генпрокуратуре, Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел поручено возбудить уголовные дела по фактам нарушений, допущенных при проектировании и строительстве, фактам бесхозяйственности при модернизации этого предприятия, а также обеспечить привлечение к ответственности виновных должностных лиц.

Премьер-министру Беларуси Михаилу Мясниковичу необходимо до 10 декабря этого года подготовить доклад о ходе выполнения всех решений главы государства по модернизации предприятий деревообрабатывающей промышленности, а Администрации Президента по результатам данного доклада внести предложения о соответствии занимаемой должности первого заместителя премьер-министра Владимира Семашко.

Комитету госконтроля поручено создать рабочую группу по проверке выполнения программы модернизации деревообрабатывающей отрасли и поручений главы государства в этой сфере.

Отчет о результатах работы данной группы должен быть представлен Президенту до 1 декабря 2013 года. При этом работы по комплексной модернизации объектов ОАО «Борисовдрев» должны быть завершены до 1 июня 2014 года.

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Громкими увольнениями закончился визит Александра Лукашенко на «Борисовдрев». Жёсткие кадровые решения глава государства принял прямо на предприятии: от должностей отстранены замглавы Администрации Президента Андрей Тур, губернатор Минской области Борис Батура, также председатель концерна «Беллесбумпром» Александр Переславцев. Соответствующий Указ подписал глава государства. Кроме того строгий выговор объявлен Андрею Кобякову - Главе Администрации Президента, председателю Комитета госконтроля Александру Якобсону, а также председателю Борисовского райисполкома Владимиру Мирановичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие «Борисовдрев» Александр Лукашенко посещает не первый раз. Год назад здесь же прозвучало требование завершить модернизацию и навести порядок к ноябрю 2013-го. Как выяснилось, эта задание оказалось провалено.

Маршрут визита Главы государства на борисовское предприятие, казалось, был продуман до мелочей. Сначала можно посмотреть красивые стенды, потом увидеть новый корпус, кругом чистота, но это только на первый взгляд. Президент сразу отклонился от предложенного маршрута и решил сам проинспектировать весь этот объект, который, напомним, еще вчера, 7 ноября, должны были сдать.

Работы на линиях по производству фанеры еще не начинались, на спичечном производстве — не закончены... В общем, все понимали, что разговор будет тяжелым. Ведь если отойти от подготовленного места для общения с главой государства всего на десяток шагов — многое становится понятно. Так и сделал Президент.

Александр Лукашенко - Борису Батуре:

Твоего участия здесь не видно. Ты не мобилизовал, чтобы убрать нормально. Вот оно - посмотри! Везде! Ни население, ни студентов, никого! Чтобы здесь навести идеальный порядок. К осени. Я не вижу! Вот железобетонная плита для чего валяется? Ты ждал меня, что я приеду? Я к примеру говорю, дело не в плите. Здесь видно, что люди походили? С граблями, с лопатами? Вы хотите, чтобы я сейчас при всех камерах провез вас по периметру? Я пройду по колено в грязи, мне не проблема. Но вы в той грязи можете остаться вместе с Семашко и губернатором.

Недоработок — масса. Почему там, где должны красоваться абсолютно новые производственные площади, сегодня — грязи по колено. Вопрос, в первую очередь, к застройщику, которому было обещано полное содействие на уровне губернатора в решении любых вопросов.

Времени, для того, чтобы привести предприятие в порядок было предостаточно. На деле же, сначала перед собравшимися журналистами, а потом и перед Главой Государства — предстала настоящая «Потемкинская» деревня.

Многочисленные чиновники были вынуждены ознакомиться и с другой стороной медали, о существовании которой многим и до этого было известно. Переступая строительный мусор и перепрыгивая через лужи чиновникам, вслед за Президентом, пришлось осмотреть все предприятие. На то, чтобы еще раз убедиться в том, что на предприятии царит откровенный бардак, потребовалось полтора часа. Интересно, на что рассчитывала принимающая сторона? Наводить лоск на видных местах - не самая удачная практика. Ведь известно, что Президент часто может отклониться от маршрута, как произошло и на этот раз. Безалаберность чиновников вынудила и их самих, и первое лицо государства, пробираться по самым грязным местам «Борисовдрева».

Александр Лукашенко - Борису Батуре:

Ты думал, что я сюда не приду! Почему не убрал? Я тебя там поставил и сказал: «Вот здесь навести идеальный порядок!» Почему ты не навел?!

Оказался не решенным и, пожалуй, главный вопрос — энергоснабжения. Новая газовая котельная на местных видах топлива должна экономить предприятию четыре миллиарда рублей ежемесячно. Но и она оказалась не готова. И снова обещание — закончить работы в ближайшее время.

Борис Батура:

Просто не дошли руки, я признаю это...

Александр Лукашенко:

У меня дойдут!

Металлические отходы — вперемешку с древесиной. Такой мусор даже утилизировать толком невозможно. А чуть дальше путь преграждают железнодорожные рельсы, которые просто валяются на дороге.

Всех присутствующих буквально поразил не только немаленький слой грязи, которым, казалось, покрыто предприятие. Тут даже не в погоде дело. Те же рельсы вряд-ли могут здесь находиться хотя бы из соображений техники безопасности.

Есть вопросы и к внутреннему, если можно так выразиться, «убранству». Особенно это касается старых цехов, где стоит еще послевоенное оборудование, а в воздухе — древесная пыль.

К слову, о технике безопасности. Все помнят какой трагедией обернулась банальная бесхозяйственность на «Пинскдреве». Погибли 14 человек из-за неправильной эксплуатации оборудования. Известны и виновные руководители.

Что делать с «Борисовдревом» — понятно: доводить дело до конца всеми силами. А вот, кто виноват — должен нести ответственность. Соответствующее поручение здесь же получил представитель правоохранительных органов.

Александр Лукашенко (в отношении гендиректора ОАО "Строительный трест №21" Николая Бусалова):

Значит, подписку о невыезде. Освободить сегодня же в обед от занимаемой должности. Дернется за пределы Борисова- посадить! Возбудить уголовное дело по материалам Якобсона. И принять к расследованию. Но это еще не все. Сейчас дойдем до Батуры и Семашко.

Модернизация на 9 крупнейших предприятиях отрасли началась еще несколько лет назад. Откровенно говоря, многое сразу не получилось. Первая же поездка Президента на «Ивацевичдрев» закончилась кадровыми перестановками. Директор концерна «Беллесбумпром» лишился своей должности и был призван навести порядок хотя бы на этом, отдельно взятом предприятии, где в большинстве цехов не соблюдались элементарные правила техники безопасности. Кое-где не было электричества, а рядом с кучей опилок — горючие материалы.

Год назад Президент побывал и в Борисове. Тогда стало понятно, что программа модернизации деревообработки практически провалена. А это один из ключевых глобальных проектов, с помощью которых можно рассчитывать на экономическую независимость. Ради этого вкладывались сотни миллионов евро. Только борисовский инвестпроект стоимостью 80 миллионов евро должен был в пять раз увеличить прибыль предприятия. К слову, первоначально его планировали реализовать в 2009-м. Для того, чтобы довести дело до конца, дали еще целый год, до седьмого ноября 2013.

Вывод может быть только один: сроки модернизации затянуты, причем без видимых на то причин. А значит — впустую потрачены государственные средства. В отношении виновных Александр Лукашенко принял жесткие решения.

Александр Лукашенко:

Значит, давайте договоримся так. Максимум, 10 декабря, собираемся у меня. По деревообработке. Ты создаешь комиссию, смотришь планы модернизации. Смотришь поглубже, что там происходит. Вот таким образом. Не жди меня, потому что уже я буду водить тебя там, а не Семашко с Батурой. Везде посмотришь. Комиссионно, как у Кобякова комиссия по строительству, точно так небольшую группу своим решением создавай. И каждое предприятие от Ивацевичей до Мостов, - все пройти (что по Государственной программе модернизации деревообрабатывающей промышленности). Плюс все мои поручения отдельно. Особенное внимание - Витебску. До 10 декабря мы проводим совещание.

Итог сегодняшнего совещания: Администрация Президента... приехали сюда, как наблюдатели, поэтому - проект Указа об освобождении Тура от занимаемой должности, по Кобякову - строгий выговор с последним предупреждением и выговор Помощнику, который здесь работает. Батуру отстранить от занимаемой должности. По Семашко примем решение после того, как проведем это совещание. Начинай работать. Это твой крест! И тебя спасает только то, что ты только «три дня без году неделя» работаешь здесь (министром. - Прим. ред). Наводи железный порядок! Ты знаешь, что делать здесь! (Министру архитектуры и строительства Анатолию Черному. - Прим. ред.). Ибо мы будем ходить и вечно кувыркаться! То у нас валюты не хватит, то еще...! Мы тут угробили миллионы долларов валюты!

В начале декабря весь концерн «Беллесбумпром» ждет серьезная проверка. Модернизация отрасли — задача стратегическая. А вот тактика многих ответственных лиц сводится к тому, чтобы объяснить свои неудачи объективными трудностями, справиться с которыми должно помогать Правительство, которому, судя по всему, на совещании по деревообработке тоже будет адресовано немало вопросов.

Алексей Мартиненок, Андрей Новгородцев, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ.

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