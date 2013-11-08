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Беларусь и ООН будут углублять сотрудничество в правовой сфере

08 ноября 2013 11:10
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Новости Беларуси. Беларусь и ООН будут углублять сотрудничество в правовой сфере. Об этом шла речь во время заседания Генассамблеи Организации Объединенных наций. Участие в нем приняла и белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, была озвучена позиция нашей страны по ряду вопросов: таких как сотрудничество в борьбе с преступностью, исполнение международных договоров, инвестиционного права и других. Также по итогам принятия резолюции белорусские дипломаты заявили о недопустимости политизации спорта и Олимпийских игр.

# ООН

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