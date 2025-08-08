Лукашенко и Путин обсудили по телефону российско-американские переговоры

«Русским в спину я стрелять не позволю!» Лукашенко дал большое интервью американскому журналу Time

Ровно две недели назад Александр Лукашенко ответил на вопросы известного мирового СМИ, но что это за издание оставалось в тайне. И вот интрига раскрыта: беседовал с Президентом корреспондент американского журнала Time.