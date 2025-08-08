Прямой эфир

Лукашенко и Путин обсудили по телефону российско-американские переговоры

08 августа 2025 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Россия информирует партнеров об итогах встречи Путина и спецпосланника США Уиткоффа. Телефонный звонок от российского лидера поступил Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Путин обсудили по телефону российско-американские переговоры-2

Главы государств подробно обсудили состоявшуюся в Кремле встречу по линии Москва – Вашингтон и предложения американской стороны по мирным переговорам. Президент России также проинформировал Александра Лукашенко о договоренностях с главой Белого дома, касательно предстоящей личной встречи. В настоящее время определяется место ее проведения.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
МТС — лидер по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала
08 августа 2025 13:00

МТС — лидер по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала

«Русским в спину я стрелять не позволю!» Лукашенко дал большое интервью американскому журналу Time
08 августа 2025 11:37

«Русским в спину я стрелять не позволю!» Лукашенко дал большое интервью американскому журналу Time

Флагман строительных материалов «Керамин» отмечает 75-летие
08 августа 2025 11:22

Флагман строительных материалов «Керамин» отмечает 75-летие