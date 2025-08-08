Лукашенко и Путин обсудили по телефону российско-американские переговоры

Россия информирует партнеров об итогах встречи Путина и спецпосланника США Уиткоффа. Телефонный звонок от российского лидера поступил Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия информирует партнеров об итогах встречи Путина и спецпосланника США Уиткоффа. Телефонный звонок от российского лидера поступил Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы государств подробно обсудили состоявшуюся в Кремле встречу по линии Москва – Вашингтон и предложения американской стороны по мирным переговорам. Президент России также проинформировал Александра Лукашенко о договоренностях с главой Белого дома, касательно предстоящей личной встречи. В настоящее время определяется место ее проведения.