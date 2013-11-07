Александр Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане

Новости Таджикистана. В Таджикистане объявили предварительные результаты президентских выборов. Согласно информации ЦИК республики, победу одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон. За него проголосовало около 84% избирателей.

Окончательные итоги станут известны в течение 10 дней со дня выборов. В президентской гонке участвовали кандидаты от пяти политических партий.

С победой на выборах Эмомали Рахмона поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.