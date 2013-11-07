Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане

07 ноября 2013 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таджикистана. В Таджикистане объявили предварительные результаты президентских выборов. Согласно информации ЦИК республики, победу одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон. За него проголосовало около 84% избирателей.

Окончательные итоги станут известны в течение 10 дней со дня выборов. В президентской гонке участвовали кандидаты от пяти политических партий.

С победой на выборах Эмомали Рахмона поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Президентские выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Итоги переговоров Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане
06 ноября 2013 18:40

Итоги переговоров Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане

Генпрокуратура Беларуси получила из России запрос о выдаче гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера
06 ноября 2013 10:31

Генпрокуратура Беларуси получила из России запрос о выдаче гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

Всеобщая стачка в Греции: не работают учителя, органы местного самоуправления, пригородные поезда, отменены авиарейсы
06 ноября 2013 07:10

Всеобщая стачка в Греции: не работают учителя, органы местного самоуправления, пригородные поезда, отменены авиарейсы