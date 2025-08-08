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Трамп рассказал, должен ли Путин встречаться с Зеленским

08 августа 2025 12:47
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Трамп рассказал, должен ли Путин встречаться с Зеленским-0

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его поездка на встречу с лидером РФ Владимиром Путиным не будет зависеть от контактов Москвы с Киевом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что обе стороны заинтересованы в переговорах, и выразил свою готовность помочь в прекращении конфликта.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча на высшем уровне между руководителями России и США намечена на ближайшие дни, ориентировочно на следующую неделю.

Место встречи уже согласовано, в качестве одного из возможных вариантов называются ОАЭ.

Во время последней встречи в Кремле специальный посланник США Стивен Уиткофф передавал сигналы из Вашингтона и обсуждал перспективы сотрудничества.

Фото: pixabay

# Международная политика

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