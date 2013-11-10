Георгий Атаманов: Люди уже не хотят иметь все, они хотят жить по-человечески

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси по организационно-партийной и правовой работе Георгий Атаманов.

Как сегодня партия привлекает новых сторонников? Вообще, как много молодежи в ваших рядах? Интересуют ли современное юношество учения Энгельса, Маркса, Ленина?

Георгий Атаманов:

Через наших активистов, которые работают на тех или иных предприятиях, в любом случае стараемся доносить вот те идеи, которые мы заложили в нашу программу, которые обеспечивают понимание современного этапа общественного развития не только в нашей стране, но и на постсоветском пространстве, а также мирового развития.

Что касается молодежи, если так брать в общем, то, конечно, в партии побольше людей старшего поколения. Но молодежь идет.

А как считаете, понятие «Революция» сегодня это все-таки хорошо или плохо, учитывая всевозможные «оранжевые революции»?

Георгий Атаманов:

Я как раз хотел сказать, что имеется в виду под понятием «Революция». Понимаете, если отталкиваться от темы Великой Октябрьской социалистической революции, то это действительно было эпохальное событие, это было революционное событие. В связи с тем, что весь ход развития Российской Империи подготовлен был историческим развитием к этому событию. Так получилось, что гений Ленина, основанный на науке, на продолжении учений Маркса, Энгельса, пришел и точно просчитал дату и время, когда можно вооруженным путем спокойно, просто взять власть в руки. И большевики это сделали.

«Цветные революции» имеют какое-то отношение к той идее?

Георгий Атаманов:

Вы знаете, вряд ли. Дело в том, что это уже из области информационно-психологических войн, из области психологического воздействия на сознание, манипулирование массовым сознанием. Это как раз тот период, в который мы с вами живем.

А можно ли сказать, что в сегодняшнем, современном, мире капитализм все-таки коммунизм победил? Ведь рыночная экономика – это не социализм. По крайней мере, не социализм такого образца, который был в Советском Союзе.

Георгий Атаманов:

Вы знаете, я не могу с Вами согласиться по определению. Почему? Потому что капитализм пока не победил социализм. Если взять социологические исследования, причем мирового уровня, то порядка 40%, даже больше, людей стремятся к социально-справедливому общественному устройству. А в основе его лежат как раз социалистические ценности.

Посмотрите на Латинскую Америку, посмотри на ряд государств Африки, Азии. Куда они движутся?

Вы понимаете, у меня такое чувство иногда складывается, что мы с вами являемся свидетелями величайшей исторической эпохи опять. Вот так, как происходил переход от одной эпохи к другой во время Октябрьской социалистической революции, вот сегодня мы живем на изломе. Капитализм себя изжил полностью. Даже его высшая стадия – империализм. Вот это общество потребления, цивилизация потребительская себя изживает. Люди уже не хотят иметь все. Они хотят жить по-человечески. А этот способ жизни как раз предлагают коммунисты. Вот в чем, наверное, проблема.

Наверное, можно сказать, что изменения в СССР начались с «перестройки». Потом развалился Советский Союз. На Ваш взгляд, этого можно было избежать как-то?

Георгий Атаманов:

Абсолютно. Дело в том, что это опять искусственно привнесенное. Вы понимаете, мы проиграли идеологически. Проиграли игру. Не войну, а игру.

Вот сегодня некоторые исследования дают основания говорить о том, что тот резерв классической войны, так называемой, завершен. И в середине XX века была подброшена новая идея. Это либерализм. Тоже опробовали, кстати. Уже сегодня на закат выходит. И мы тогда оказались не готовы. Не готовы со своей собственной идеей, советской. Со своим, национальным, с языком, культурой, искусством, телевидением, кино. В том числе пришел Интернет. Мы оказались не готовы. Мы не поражение потерпели, а проиграли. Но это временный проигрыш.

Дело в том, что сейчас нарабатывается, в том числе и в Компартии. У нас много ученых, как мы называем, социалистической ориентации. Мы готовы сегодня на некоторые вызовы дать ответ. И мы бы хотели сохранить и самобытность белорусского народа, его язык, культуру, традиции, обычаи и так далее. Тем более на нашей территории кроме основного этноса живет порядка 100 наций, народностей.

Посмотрите, мы же живем, по сравнению с другими странами, мирно. Значит мы все-таки умеем жить в дружбе, не деля на людей черных и белых, больших и маленьких, полных и худеньких. Мы просто видим, что это человек. У него есть вопросы, проблемы, он живет своей жизнью. Ему нужно решать проблемы в семье, на рабочем месте. Ему нужно образование, нужно здравоохранение. Нужно просто отдохнуть и так далее. Потому что он человек.

Вот как раз социализм и предусматривает вопросы решения социальных вопросов. Но при господствующей форме собственности, конечно, государственной. Вот здесь уже мы никуда отступать не будем, хотя не против и частной.