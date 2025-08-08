Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук утверждает, что лидер Украины Владимир Зеленский добивается безоговорочного завершения конфликта с Россией, полагаясь на давление Запада. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, украинский лидер не готов к реальным переговорам и использует войну для того, чтобы получить поддержку и власть.

Медведчук признал Зеленского беспомощным в политике и отметил, что достижение справедливого мира возможно лишь после радикальных перемен в украинской политике.

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