Новости Беларуси. В Кремле проанонсировали две встречи президентов Беларуси и России, которые пройдут на этой неделе. Названы и даты – 13 и 15 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во время переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Встреча 13 февраля пройдет в Сочи. С учетом конструктивного развития российско-белорусского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере 15 февраля пройдет встреча президентов Беларуси и России с министрами двух стран, курирующими образование, культуру и спорт. Будут обсуждены конкретные предложения по дальнейшему углублению сотрудничества в этих важных областях.