Александр Лукашенко: Беларусь готова предложить проекты, выгодные для Катара

Новости Беларуси. Беларусь готова предложить проекты, выгодные для Катара. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на переговорах с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Глава белорусского государства с официальным визитом в эту страну прибыл накануне.

Сегодня, как принято дипломатическим протоколом, встреча началась с официальной церемонии с участием почетного караула. Были исполнены гимны двух стран.

Президент Беларуси и Эмир Катара приветствовали членов официальных делегаций, после чего направились в зал переговоров.

Основными темами на встрече были вопросы сотрудничества по различным направлениям.

Сегодня между двумя странами и руководством сложились хорошие и доверительные отношения. Тем не менее товарооборот пока небольшой. Нынешняя встреча – хорошая возможность понять, как развивать отношения между государствами дальше.

Речь шла о необходимости привлечения инвестиций и создании совестных производств. Сейчас прорабатывается возможность поставок в Катар нашей продукции деревообработки и продуктов питания. Белорусская сторона готова поручить правительству проработать проекты, выгодные обоим государствам.

Это уже третий визит Александра Лукашенко Беларуси в Катар. Дипломатические отношения страны установили 20 лет назад. Среди арабских государств Ближнего Востока Катар – крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Только за последние несколько лет вложено порядка 130 миллионов долларов. Как результат, недавно в Минске открыт крупный гостинично-спортивный комплекс. Катар – самая обеспеченная страна мира по уровню ВВП на душу населения. Она обладает богатыми запасам нефти и газа.

Из столицы Катара Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Планируется, что Александр Лукашенко встретится с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а также с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. На встречах обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, реализацию совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.