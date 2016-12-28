Более 50 белорусов 28 декабря получили государственные награды из рук Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Государство высоко ценит кропотливый труд и высокие достижения в любой сфере деятельности. Об этом Президент Беларуси заявил 28 декабря на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости.

Вручение государственных наград в канун Нового года – это уже добрая традиция. Среди награжденных – люди самых разных профессий, но их объединяет многолетний опыт и стремление внести свой вклад в развитие государства. В нынешнем почетном списке более полусотни белорусов. Это военные, врачи, педагоги, аграрии, деятели культуры и спорта. Достижения этих людей позволяют стране развиваться и с надеждой смотреть в будущее. А высокие награды должны стать дополнительным стимулом для профессионального роста и покорения новых высот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это торжественное мероприятие не случайно проходит в канун Нового года, когда каждый из нас размышляет о том, чего удалось достичь, а что еще предстоит сделать. Наше государство высоко ценит многолетний кропотливый труд, высокие достижения в любой отрасли и сфере деятельности. Здесь присутствуют представители разных регионов страны, но всех вас объединяет преданность любимому делу, ответственность и исключительное трудолюбие. Думаю, эти качества являются залогом успеха в любом начинании. Для нас очень важно, чтобы профессиональные знания и навыки человека всегда находили применение и приносили пользу стране и людям.

Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. Пусть высокая оценка ваших заслуг принесет вам радость в канун этих замечательных праздников и станет стимулом для новых свершений в будущем. От всей души желаю вам, вашим родным, близким доброго здоровья, счастья и благополучия.

Самое широкое представительство награжденных – белорусские спортсмены: победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. А также тренеры, приведшие наших атлетов к заветным победам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бокий, шестикратный золотой и серебряный чемпион и призер летних Паралимпийских игр по плаванию:

Присутствуя во Дворе Независимости, я испытываю огромную гордость. Такой шанс выпадает не очень часто, очень впечатляет само здание, полностью внутренняя отделка. Все достойно высшей оценки.

На церемонии награждения состоялась своеобразная премьера. В стране учреждено почетное звание «Народный учитель Беларуси». Отличительные регалии первый лауреат получил из рук Президента.

Валерий Барашков, учитель физики Могилевского государственного областного лицея № 1:

Я всегда детям задаю один вопрос: что общего между электричеством и нашим обществом, нашей человеческой жизнью. Мало кто отвечает. Общее – это одно слово – контакты. Если в электричестве контакты нарушены, цепь не работает. Если нарушены контакты у нас в человеческой жизни, мы тоже многое теряем. Поэтому я бы хотел, чтобы наше общение, особенно в педагогической среде, оживилось.