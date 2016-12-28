Акция «Наши дети»: подарки получили воспитанники коррекционного центра Оршанского района и многодетная семья Королевых

Новости Беларуси. В Новый год ни один ребенок не должен остаться без подарков и внимания. В стране продолжается акция «Наши дети». Ее участники навестили и коррекционный центр Оршанского района. Здесь проходят реабилитацию более 60 детей с тяжелыми нарушениями. Но во время утренника никаких процедур и занятий.

В интерактивной сказке, которую подарили малышам, детки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, учили ленивого Емелю трудолюбию. Среди подарков не только сладости, но и развивающие игры и особенный компьютер, СТв.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора предприятия:

Наша помощь состоит из двух частей. Приобретаем конкретные игровые предметы, которые способствуют развитию этих детей. И вторая наша помощь – в виде ткани, лоскутков, которые у нас есть, для того, чтобы они вырабатывали моторику рук, и это позволяло им развиваться.

Не остаются без внимания и детские дома семейного типа. У семьи Королевых новогоднее желание уже сбылось: три года они живут в новом доме, в котором воспитывают семерых детей. Так что сладкие подарки, ящик мандаринов и новый холодильник не будут лишними.

К слову, в Оршанском районе четыре детских дома семейного типа.

Галина Тимошкова, воспитанник детского дома семейного типа:

Два года назад я загадывала желание попасть в семью. Я попала в очень хорошую семью, мне здесь нравится, у меня есть мама, папа, у меня есть родители, братья, сестры. Я очень счастлива.

Светлана Давыдовская, директор торгового предприятия:

Мы им дарим подарки даже во время Дней рождения, чтобы для них это был не только день особенный, как Новый год, а чтобы у них всегда был праздник, чтобы они чувствовали поддержку взрослых людей.