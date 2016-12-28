Финансирование стартапов и растущих компаний: Беларусь и Китай создают фонд венчурных инвестиций

Новости Беларуси. Беларусь и Китай создают фонд венчурных инвестиций. Он будет финансировать стартапы и так называемые растущие компании. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписано 28 декабря в Минске.

Ожидается, что совместный ресурс заработает уже в 2017 году. Минимальный объем капитальных вложений на первоначальном этапе составит 20 миллионов долларов. Основная задача фонда – содействовать инновационному развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Символично, что документ был подписан в открывшимся 28 декабря Китайско-белорусском центре коммерциализации инноваций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Сегодня немного меняется концепция самого Белорусско-китайского индустриального парка. Кроме сразу больших производств и предприятий мы считаем (обсуждаем, кстати, с Министерством по науке и технике Китая) – создание бизнес-инкубатора. Чтобы как раз для нашей молодежи была площадка, где могли создаваться стартапы, отрабатываться технологии, создаваться опытные образцы. И, понятно, параллельно мы ищем китайского инвестора. И очень важно не только китайского инвестора, но и китайский рынок.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси:

Если говорить о первых проектах, это будет в области беспилотной авиации совместные производства, это будут приборостроительные разработки, это, скорее всего, будут в области электроники. Мы будем активно работать в ближайший год для того, чтобы наполнить ту инфраструктуру, те здания, которые возникнут буквально в конце года.