Времени на раскачку нет: итоги совещания Президента по вопросам СЭЗ

Новости Беларуси. Свободные экономические зоны Беларуси должны сохранить конкурентоспособность на рынке ЕАЭС, оставаться привлекательными для инвесторов и обеспечивать развитие национальной экономики.

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 27 декабря на совещании по вопросам развития СЭЗ.

С 1 января меняются условия работы их резидентов. С приходом нового года на пространстве Евразийского экономического союза отменяются некоторые таможенные льготы. Поэтому белорусское правительство разработало ряд упреждающих мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего пять дней остается до того момента, когда белорусские предприятия из свободных экономических зон лишатся таможенных привилегий на рынке ЕАЭС. Как и резиденты СЭЗ других стран-участниц Евразийского экономического союза.

1 января начинается новый этап вступления в силу единых правил интеграции.

Однако росийские и казахстанские резиденты основательно защитились: где-то продлили освобождение от налогов, где-то придумали механизм компенсации таможенных пошлин.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В жесткой борьбе за инвестора наши свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза.

Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать, как минимум, равноценными.

Валерий Чеховский заставляет нервничать своих российских конкурентов. Ведь у них газ, необходимый для работы предприятия, дешевле в четыре раза! А вот эффективность все равно выше у бизнесмена из Гомеля. Он делает самое дешевое стекло в Беларуси. За высочайшее качество гомельских бутылок с удовольствием платят чешские и немецкие пивовары. Вот наглядный пример преимуществ свободной экономической зоны.

Валерий Чеховский, генеральный директор ПУП «Белстеклопром»:

Все показатели выполнены: у нас нет задолженностей перед государством, по энергетике, по налогам по заработной плате, по нашим потребителям, по поставщикам за продукцию. Впервые мы разменяли 100 миллионов выпуска бутылки, 100 миллионов продали. И по ценам, которые выше себестоимости, дают прибыль. Работали прибыльно, это важно.

Сегодня здесь работают 262 человека. Средняя зарплата – 900 рублей. В январе планируется повышение.

А ведь в конце 90-х цех этого инновационного производства напоминал руины! Вся Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» создана на площадях предприятий, обанкротившихся после развала Советского Союза.

Александр Корнев, первый заместитель главы администрации СЭЗ «Гомель-Ратон»:

Цель одна всегда преследовалась: привлечение инвестиций в страну и развитие экономики государства. В частности, в нашей зоне сегодня задействован капитал из 18 стран: турецкий капитал, из Франции, Прибалтики, Великобритании. Лидирует, конечно, по количеству и активности инвестиций Германия.

80 предприятий Свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» дают работу 30 тысячам белорусов.

А всего в республике 6 таких площадок – почти в каждом регионе. Больше 400 предприятий – это 125 тысяч рабочих мест. В ходе сегодняшнего обсуждения будущего СЭЗ, Президент напомнил что, конечо, развитие конкуренции, инноваций – это хорошо. Но бизнес должен быть социально отвественным: не забывать в этих глобальных процесах о человеке.

Александр Лукашенко:

Больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные.

Но зарплата там примерно $350.

Руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерной зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют. То есть в бюджет несчастных $200 миллионов. Как вы понимаете, в 70 миллиардов ВВП это вообще не деньги. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны. На этот вопрос вы должны мне ответить

Во-вторых. Позволят ли, если мы принимаем меры, которые вносит правительство, обеспечить конкурентоспособность продукции на традиционных рынках сбыта.

В-третьих. Достаточно ли реализации вносимых предложений для того, чтобы не только сохранить действующее производство, но и стимулировать приток новых внутренних и внешних инвестиций.

Времени на раскачку нет, принципиальные решения надо принимать уже сегодня,

чтобы с 1 января 2017 года резиденты свободных экономических зон ритмично работали в новых экономических условиях.

Проект указа, в котором прописаны меры компенсации для резидентов белорусских СЭЗ Президент, в целом, одорил. Беларусь поддержит этих предпринимателей целым пакетом преференций.

Товары, услуги таких предприятий не должны утратить привлекательность в ЕАЭС.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Налоговые льготы предоставляются для наших резидентов СЭЗ. Компенсируют примерно 60% издержек, которые теряют наши предприятия при отменен таможенных льгот.

Что касается снижения порогового объема инвестиций. Если новые предприятия будут работать в Свободной экономической зоне, достаточно минимизировать эту сумму: не 1 миллион, а 500 тысяч евро. Но при условии, что они в течении трех лет будут вкладывать в развитие своего предприятия эти 500 тысяч.

В общем, бизменам было чему порадоваться после окончания совещания. Новогодняя елка в фойе Дворце Независимости прекрасно дополняла эту атмосферу праздника. Требование государства прежние: создавать инновационные предприятия, новые рабочие места для белорусов, активнее осваивать внешние рынки.

Еще Президент напомнил о Совете по развитию предпринимательства. Надо бы усилить его работу, чтобы эффективные советы от делового сообщества чаще звучали во время обсуждения государственно важных экономических вопросов.