Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами

Новости Беларуси. Беларусь и Украина укрепляют связи между областями, районами и городами. Именно они теперь драйверы экономического роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Киев намерены выйти на 10-миллиардный уровень товарооборота. Об этом стороны условились на прошедшем в Гомеле первом Форуме регионов Беларуси и Украины. Здесь подписано немало совместных проектов: от тяжелого машиностроения до культуры.