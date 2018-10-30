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Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами

30 октября 2018 07:06
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Новости Беларуси. Беларусь и Украина укрепляют связи между областями, районами и городами. Именно они теперь драйверы экономического роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Киев намерены выйти на 10-миллиардный уровень товарооборота. Об этом стороны условились на прошедшем в Гомеле первом Форуме регионов Беларуси и Украины. Здесь подписано немало совместных проектов: от тяжелого машиностроения до культуры.

Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами-1

Здесь же, в Гомеле, родилась любопытная идея установить тесные связи между нашим Шкловским районом и Болградским, что в окрестностях Одессы, где родился Петр Порошенко. Уже в ближайшее время побратимскую дружбу малой родины двух президентов закрепят документально.

Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами-4

Сергей Артамонов, заместитель председателя Шкловского райисполкома:
Есть, что посмотреть в нашем Шкловской районе. Конечно же, это и Александрия, и Трофимова криница. И, конечно же, развитие туристического потенциала будет одним из направлений деятельности.

Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами-7

Сергей Дмитриев, мэр Болграда (Украина):
Такое предложение поддержали, вышли на связь с городом Шкловом. Надеюсь, что мы подпишем договор, и это приведет к тому, чтобы наши люди пообщались друг с другом, увидели, как живут в Беларуси.

Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами-10

У белорусского Шкловского и украинского Болградского районов немало общего. Численность населения регионов практически одинаковая. Оба имеют богатую историю. Местные власти уверены, что сотрудничество будет плодотворным и интересным.

# Беларусь-Украина # Сергей Артамонов # Сергей Дмитриев # Фотофакт

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