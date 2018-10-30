Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами
Новости Беларуси. Беларусь и Украина укрепляют связи между областями, районами и городами. Именно они теперь драйверы экономического роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Киев намерены выйти на 10-миллиардный уровень товарооборота. Об этом стороны условились на прошедшем в Гомеле первом Форуме регионов Беларуси и Украины. Здесь подписано немало совместных проектов: от тяжелого машиностроения до культуры.
Здесь же, в Гомеле, родилась любопытная идея установить тесные связи между нашим Шкловским районом и Болградским, что в окрестностях Одессы, где родился Петр Порошенко. Уже в ближайшее время побратимскую дружбу малой родины двух президентов закрепят документально.
Сергей Артамонов, заместитель председателя Шкловского райисполкома:
Есть, что посмотреть в нашем Шкловской районе. Конечно же, это и Александрия, и Трофимова криница. И, конечно же, развитие туристического потенциала будет одним из направлений деятельности.
Сергей Дмитриев, мэр Болграда (Украина):
Такое предложение поддержали, вышли на связь с городом Шкловом. Надеюсь, что мы подпишем договор, и это приведет к тому, чтобы наши люди пообщались друг с другом, увидели, как живут в Беларуси.
У белорусского Шкловского и украинского Болградского районов немало общего. Численность населения регионов практически одинаковая. Оба имеют богатую историю. Местные власти уверены, что сотрудничество будет плодотворным и интересным.