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Александр Лукашенко на встрече с активом БРСМ: «Белорусский народ – самый справедливый народ»

29 октября 2018 11:25
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Новости Беларуси. Справедливость должна лежать в основе идеологии белорусского государства. Об этом 29 октября шла речь на встрече Александра Лукашенко с активом БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости приглашены победители республиканских молодежных конкурсов и проектов, лучшие бойцы студенческих и молодежных отрядов. Встреча приурочена к 100-летию ВЛКСМ, с которым неразрывно связана история комсомольского движения в Беларуси, а также развитие страны в целом.

Александр Лукашенко на встрече с активом БРСМ: «Белорусский народ – самый справедливый народ»-1

Молодежные активисты героически сражались на фронтах Великой Отечественной, а после возрождали страну, помогали в строительстве городов и подъеме народного хозяйства. За проявленные мужество, самоотверженность и героизм Ленинский комсомол Беларуси был награжден орденом Красного Знамени.

Белорусский республиканский союз молодежи Александр Лукашенко считает современным продолжателем традиций ВЛКСМ и подчеркивает, что в обществе всегда высоки запросы на справедливость.

Александр Лукашенко на встрече с активом БРСМ: «Белорусский народ – самый справедливый народ»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я недавно приводил пример (меня это тоже удивило, а как политика – потрясло), когда провели в России ряд социологических исследований. И люди, что бы вы думали, на первое место поставили? Не благополучие свое. В России, да и у нас, они не поставили на первое место какой-то рынок или плановую экономику. Они поставили на первое место то, чему мы были всегда привержены, к чему я вас всегда призывал. Справедливость.

Люди требуют справедливости. Вот наша идеология на ближайшее время, которой мы должны придерживаться. Потому что запрос на справедливость не только в России, у нас всегда был. Я всегда подчеркивал, где бы я ни был, объехав весь мир, я говорил о том, что белорусский народ – самый справедливый народ, и он несправедливости никогда не потерпит.

Александр Лукашенко на встрече с активом БРСМ: «Белорусский народ – самый справедливый народ»-7

Поэтому и политику мы проводили более мягкую, спокойную, нацеленную на справедливость. Но не в будущем, а в настоящем. Поэтому люди начинают спокойно трезветь и, реально оценивая ситуацию, думать о нашем будущем.

Специально к мероприятию во Дворце Независимости развернута выставка, организованная в форме интерактивных площадок. Экспозиция посвящена работе БРСМ на современном этапе и тематически разделена по нескольким направлениям.

# БРСМ # Александр Лукашенко # Фотофакт

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