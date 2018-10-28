Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Новости Беларуси. Тема мира на украинской земле – лейтмотив каждой встречи Александра Лукашенко и Петра Порошенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, конечно, глав государств волнует весь спектр двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество.

И немудрено: если в 2012 году товарооборот между странами вплотную приблизился к 8 миллиардам долларов, то в 2015 упал до 3,5 миллиардов. Нужно было искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Кто ищет, тот найдет. Уже в 2017 году страны наторговали более чем на 4,5 миллиарда, по итогам 2018 года рассчитывают существенно добавить, а в 2019 году и вовсе выйти на докризисный уровень.

Понимая амбициозность поставленной задачи, Александр Лукашенко предлагает делать ставку на региональное сотрудничество – и во время официального визита в Киев летом 2017 года стороны, по инициативе белорусского лидера, договариваются провести Форум регионов Беларуси и Украины. «У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко Гомель как место проведения I Форума регионов Беларуси и Украины был выбран отнюдь не случайно: до границы рукой подать, да и расстояние от каждой из столиц до города не сильно разнится.

Неизменный атрибут масштабных двусторонних событий – презентация продукции предприятий и ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, так называемый город мастеров. Здесь, во Дворце легкой атлетики, свои товары представили более 50 украинских предприятий и около 90 компаний из нашей страны. Сюда приехали с задумками на перспективу, причем не только торговыми, но и кооперационными. Встретились бизнесмены и на В2В переговорах, которые состоялись после официальных мероприятий.

Экономика и инвестиции, кооперация и стратегическое партнёрство. На этой неделе в Гомеле начат отсчёт новой эпохе в истории взаимоотношений Беларуси и Украины. Экономики регионов идут на максимальное сближение. Пётр Порошенко на Форуме регионов в Гомеле: «Рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами» По оптимистичным прогнозам, экономика взаимоотношений двух стран к концу декабря превысит 5 миллиардов долларов. А следовательно, в 2019 году придётся прибавить сразу 60 % – в 2019 Беларусь и Украина нацелены на 8 миллиардов долларов во взаимном товарообороте. Цифра не такая уж и фантастическая. Исторический максимум был достигнут ещё 6 лет назад.

Александр Добриян, СТВ:

Сегодня граница между Беларусью и Украиной – это не просто граница двух государств. Это разделительная линия двух глобальных торгово-экономических зон: Евросоюза, с которым Украина успела за это время подписать ассоциацию, и ЕАЭС, у истоков создания которого стояла Беларусь.

В новых условиях наши страны могут стать друг для друга проводниками на глобальные рынки по обе стороны границы. И в таком прочтении Форум – важная площадка для обсуждения общей стратегии в изменившихся условиях. Александр Лукашенко: без участия регионов наших стран проекты в области кооперации были бы лишены практического смысла Потребность только украинских аграриев в новых зерноуборочных комбайнах составляет порядка 1 тысячи единиц в год, то есть расти есть куда. Ясна и стратегия.

Она, кстати, общая для всего белорусского машиностроения: создать совместные производства в Украине и довести степень локализации до 45 %, требуемых для того, чтобы продукция считалась украинской. Задача непростая. Строить фактически новые заводы дорого и долго. Нужно время. И здесь Форум дал возможность бизнесу напрямую говорить о том, как лучше начинать кооперацию, чтобы не упустить момент.

Дмитрий Крючков, заместитель директора департамента продаж ОАО «Гомсельмаш»:

Мы вышли на наше Министерство, чтобы оно инициировало диалог с украинской стороной о снижении процента. Чтобы «Гомсельмаш» и другие белорусские предприятия начали этот процесс.

В Украине уже работает семь совместных сборочных производств, но потенциал несравнимо больше. Белорусская дорожная техника, автобусы, троллейбусы, электробусы – сегодня кооперации с белорусами ждут десятки украинских предприятий. Готовые производственные мощности есть практически в каждой области, чьи представители приехали в Гомель. Например, известный далеко за пределами Украины Запорожский автомобильный завод.

Константин Брыль, председатель Запорожской областной государственной администрации (Украина):

В экономической сфере у нас очень тесное сотрудничество с предприятием «Мотор Сич».Это выпуск авиационных двигателей, обслуживание вертолётов. На сегодня очень плодотворно работает данное предприятие с белорусской стороной. Отдельно у нас есть контакты по металлопродукции и готовым пищевым продуктам. Конечно, хотелось бы сальдо в 50 миллионов долларов увеличить между Запорожьем и Беларусью.

Белорусские сельскохозяйственные машины не зря в эти дни заняли большую часть центральной площади Гомеля. Только место им скорее в украинских полях: сельское хозяйство в Украине сейчас демонстрирует активный рост.

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства Беларуси:

Товарооборот сельскохозяйственной продукции между нашими странами растёт. За 8 месяцев 2018 года он составил свыше полумиллиарда долларов.

Александр Романовский, директор Департамента международного сотрудничества Министерства аграрной политики и продовольствия Украины:

Если на украинский рынок заходит продукция российского производства и белорусская, даже российская чуть дешевле будет, предпочтение украинский потребитель отдаёт белорусской продукции.

Белорусские продукты традиционно занимают особое место на украинских столах. Надпись на этикетке «Сделано в Беларуси» отлично работает и в случае с продукцией отечественного легпрома.

Трикотаж, лён, постельное и нижнее бельё, все виды тканей, произведённые в Синеокой, украинцы покупают регулярно и с удовольствием. Белорусские ткачи одели даже таможенников, лётчиков и моряков из соседней страны.

Виктория Синкевич, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «Камволь»:

За этот год объёмы продаж у нас выросли в четыре раза. Мы достигаем отметки в 100 тысяч погонных метров в год.

Униформа из белорусских тканей не первый год на парадах по случаю Дня Независимости Украины.

Сергей Зайчук, официальный представитель ООО «Союз-Текстиль» (Украина):

Мы работаем на госпредприятии. В эту цену заложены реальные стоимости сырья и работы. Это справедливая цена. Ещё одно активно развивающееся направление – рынок строительных материалов.

Александр Добриян, СТВ:

Минеральная плита – тот самый продукт, который наглядно демонстрирует взаимодополняемость экономик Украины и Беларуси. До 80 % сырья – базальта – для её производства приезжает в Гомель из Ровенской области Украины. При этом треть экспорта уже готового утеплителя приходится на строительный рынок Украины.

В Украину же отправляется белорусское стекло и стеновые материалы. Объёмы растут, и бизнес уже столкнулся с определёнными сложностями. У железнодорожников не хватает подвижного состава. Об инфраструктурных проектах на Форуме не забыли.

Наиболее громкий из них – возрождение судоходного сообщения по Днепру. Для этого на юге Беларуси предлагается построить порт с возможностью перегрузки товаров на железнодорожный транспорт и таким образом удешевить путь из Чёрного в Балтийское море. Правда, сроки реализации пока не озвучиваются.

А вот для автомобильного транспорта транспортный коридор в том же направлении будет расширен в самые сжатые сроки. Пункт пропуска «Вильча – Александровка» получит статус международного и станет доступен для транзитных перевозчиков.

Андрей Анисимов, первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации (Украина):

Этот участок общего транснационального коридора Одесса – Киев – Минск — Клайпеда, который от порта до порта позволяет организовать доставку грузов, людей, техники.

Контракты сразу на 10 миллионов евро с крупнейшим украинским газодобытчиком подписали белорусские нефтяники. Отечественные технологии уже несколько лет помогают нарастить в Украине объёмы добычи природного газа.

Олег Прохоренко, председатель правления АО «Укргаздобыча» (Украина):

Мы в этом процессе явились локомотивом рынка. Мы, как самая большая компания, привлекли компанию «Белоруснефть» на украинский рынок. Но от этого выиграли не только мы, как компания, но и вся отрасль. В том числе частные компании.

Развивать передовые технологии белорусы хотят вместе не только в газо- и нефтедобыче. Белорусско-китайский «Великий камень» – ещё одна точка экономического роста, потенциал которой только предстоит оценить нашим южным соседям.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Есть преференции по «Великому камню». Мы будем рады, если наши украинские партнеры, коллеги зайдут и будут работать. Сегодняшняя площадка – это старт к укреплению наших отношений.

Портфель подписанных за два дня в Гомеле контрактов завесил на 101,5 миллионов долларов. Результат почти на 40 % выше ожидавшегося. Однако куда более значим импульс, который получила деловая среда, благодаря правильно заданному вектору развития взаимоотношений двух стран. Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы» Будущее Форума регионов вполне определённое. Уже в 2019 году представители белорусских областей отправятся в Житомир.