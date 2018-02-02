Белорусские учёные нацелены на интеллектуальный уклад жизни и экономики: такую задачу перед ними ставит государство

Новости Беларуси. Беларусь сделала первый шаг на пути к построению интеллектуальной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 2 февраля заявил Александр Лукашенко, вручая дипломы академика и члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и аттестатов профессора.

Во Дворце Независимости собралась интеллектуальная элита нашей страны. Звания принимали как светила мировой науки, так и молодые, но уже громко заявившие о себе ученые.

Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора – без преувеличений научная элита. Им принадлежат открытия и исследования, зачастую уникальные не только для Беларуси, но и всего мира.

Внедренные в медицину методики, улучшенные сорта растений, новые материалы, которые в итоге помогают человечеству двигаться вперед, да и делают нашу жизнь лучше, комфортнее. Ученые всегда мыслят категориями завтрашнего дня.

Кирилл Добрего, отныне профессор, уверен ,к примеру, в применении солнечной альтернативной энергии Беларусь в ближайшие годы ждет весьма ощутимый рывок.

Кирилл Добрего, декан энергетического факультета Белорусского национального технического университета:

Можно прогнозировать что в е течении 5-7 лет будут существенные сдвиги в этом направлении. Солнечная энергетика становится более доступной, тренд на удешевление последние 10 лет. Если также пойдет дальше, то стоимость установленного киловатт-часа станет существенно ниже, чем выработанная традиционным путем. Есть инициатива ученых – создание электромобилей. Все в скопе будет развиваться вместе.

Благодаря воодушевленному оптимизму ученых мы движемся к тому, чтобы пересесть на электромобиль и кто знает, может в конечном итоге даже на солнцемобиль. Ведь и такие разработки в мире уже есть. Собственно, на новый интеллектуальный уклад жизни и экономики нацелены сегодня белорусские ученые. Такую задачу перед ними ставит государство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

2017 год был очень важным для Беларуси. Он показал, что наша страна готова сделать первый шаг в построении интеллектуальной экономики, экономики будущего. Мы его сделали. Государством немало сделано для развития отечественной науки. Наша встреча – это еще и возможность общения с искренними людьми, которые, не кривя душой, не скрывая чувств, не приукрашая действительности, будут говорить, если вы, конечно, захотите этого, откровенно. Это важно и для меня. Мне важно услышать ваши мысли, ведь вам посчастливилось найти себя и свой путь в удивительном мире науки. Вы добились многого. Наверное, всего в своей жизни, но это не значит, что вы должны остановиться, потому что ещё важнее – оставить после себя след в виде своих учеников.

Год науки станет отличным плацдармом, оттолкнувшись от которого предстоит еще реализовать разработанную стратегию развития. Вплоть до 2040-го.

Для интеллектуальной Беларуси формировать будут цифровую платформу, неоиндустриальный комплекс. Каждый со своей стороны готов внести свою лепту. Биологи, физики, химики, медики, генетики, гуманитарии.

Владимир Герасимчик, заведующий кафедрой «Витебской ордена «Знак Почёта» государственной академии ветеринарной медицины»:

Я впервые в Беларуси открыл глаза на проблему эндопаразитозов пушных зверей – норок, лисиц, песцов, которые действительно наносят большой ущерб молодняку, отчего молодняк погибает. Мы недополучаем продукцию, сами понимаете, мех – это валюта нашей страны.

Наталья Киреенко, заместитель директора «Института системных исследований в АПК Национальной академии наук»:

Одной из центральных проблем, которыми я занимаюсь и исследовала, это продовольственная безопасность, система продвижения продукции на зарубежные рынки. Значимым событием 2017 года – Года науки – стало как раз принятие нового документа – это доктрина национально-продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года.

Если одни разработки в нашу жизнь приносят удобства, другие – делают богаче страну, в медицине они вовсе бесценны. И представителей этой отрасли 2 февраля во Дворце Независимости было не мало. Благо, есть, чем гордится. Здесь и наш именитый трансплантолог Олег Руммо. Александр Белецкий – директор центра травматологии и ортопедии.

И вот что важно, сегодня белорусы гордятся не только тем, сколько и каких сложных уникальных операций повели сами. Какие разработали и внедрили передовые технологии. Гордятся тем, что создали школу.

Александр Белецкий, директор «Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии»: Это не так, как было в советское время. Надо, например, сделать операцию только Иванову. Почему Иванову? У всех одинаковые дипломы. Я вам перечислю только, что трансплантация сердца – одновременно сейчас может пять бригад сделать, пересадку печени – восемь, почек – двадцать пять. Я уже не говорю о своей специальности: суставы меняют в межрайонных заведениях.

Александр Лукашенко:

Я много слышал, что в здравоохранении эта тенденция присутствует, когда мама, папа учат детей: это моё, а все другие – добьетесь. Свою практику не передам. Если это тенденция есть положительная, я только рад. Я знаю, что все сразу не искоренить. Ты достиг великого, со спортсменами недавно разговаривал, великие действительно спортсмены, чего-то достигли. Стань тренером и сделай, чтобы твой успех повторили двое, трое, ну хотя бы один. Вот это будет достижение. Они тоже не очень хотят. Хотят остаться в истории одни великими. Это плохо. Я отметил в вашем жарком выступлении именно эту вещь.

Симбиоз научных исследований часто приводит к зарождению новых направлений. Одно из них – геномика – решает множество задач. И даже рождение детей. У женщин после нескольких неудачных попыток надежда появляется благодаря выявлению определенных генов.

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Невынашивание часто связано с плохим обеспечением плода кровоснабжением. А мы определяем те гены, которые за это отвечают. Если мы их находим, то можно применять те медицинские препараты, которые эту проблему снимают. Мы написали тысячи женщинам, которые имели по два выкидыша письма. Их ответы я читал со слезами на глазах. Душа радуется. Когда эта семья получила ребенка долгожданного. Мы помогаем в этом плане.

Много говорили сегодня и о спорте. Не только, потому что через неделю стартует зимняя Олимпиада. Потому еще, что наука имеет немаленькое значение в гонке за чемпионские титулы. Ученые предлагают сконцентрировать лучшие умы в едином центре. Он будет работать над подготовкой спортсмена, начиная с детско-юношеской школы.

Александр Лукашенко:

Если есть успех спортсмена, воодушевляется весь народ, это приятно всем – от Президента до обычного человека. Это величайшая идеология. Спортивные мероприятия смотрят миллионы. Это величайшее дело – спорт сегодня, а главное – это надо всем. Это здоровье. Когда ты встанешь на эти лыжи, это же наркотик. Или в хоккей будешь играть, в футбол и так далее. Ты своего малыша туда заведешь. Вырастает здоровая нация.

Сегодня вообще сошлись на том, что любое дело ждет успех, если выстроен грамотный менеджмент, а в коллективе – сильный управленец. Президент поинтересовался, легко ли сегодня находят общий язык ученые, производственники и государственные умы.

Новые материалы, которые стали результатом работы Андрея Иванца, уже применяются в Беларуси. Промышленность, ЖКХ, даже в санаториях с их помощью очищают воду. Разработка оказалось весьма конкурентоспособна.

Андрей Иванец, доктор химических наук, заместитель директора по научной работе Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Стабильное высокое качество очистки воды, их конкурентоспособная стоимость. Потому что данные материалы разработаны на основе природных модифицированных материалов в первую очередь наших месторождений.

Ни одна из здравомыслящих идей не остается без внимания. А в государстве без внимания не должны оставаться люди, способные двигать человечество вперед.

Александр Лукашенко:

Талантливых, способных людей мы никогда не потеряем в Беларуси. Я вам клянусь. Я за этим тщательнейшим образом слежу. Судьба человека для меня главный вопрос, особенно талантливого. Если мы его теряем, мне плохо. Мало того, что вы дети мои, хоть некоторые и мои ровесники, но вы мои дети. Я Президент, я человек жадный в этом отношении. Это достояние нашей страны. Мы не должны их потерять. Разговор затянулся. А по сути так и не закончился. Как и движение научной мысли – остановить прогресс невозможно. И новые разработки, новые задачи станут поводом эту беседу продолжать.

Дмитрий Щербин, заведующий лабораторией «Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси»:

Для нас большая честь, что Президент лично вручает докторам наук, член-корреспондентам, академикам. Это свидетельствует о том, что он волнуется о науке, что у него душа болит за науку. Очень важен диалог для науки. Должна быть обратная связь между наукой и государством. Государство как грандобладатель должно науку слышать.