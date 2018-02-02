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Инициативы Беларуси для ЕАЭС озвучил 2 февраля Андрей Кобяков

02 февраля 2018 15:37
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Новости Беларуси. Барьеры для создания общего рынка ЕАЭС снять, маркировку товаров вести исходя из интересов всех стран и главное – заняться разработкой программы цифровой трансформации интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициативы Беларуси для ЕАЭС озвучил 2 февраля Андрей Кобяков-1

Инициативы Беларуси для Евразийского экономического союза озвучил 2 февраля глава нашего правительства.  Андрей Кобяков принимает участие в работе Евразийского межправительственного совета. Параллельно на алматинском форуме рассматривается и «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

Среди предложений Беларуси – интеграция цифровой инфраструктуры и переход в этой сфере к единой стратегии и стандартам для стран-участниц ЕАЭС.

# Евразийский союз # Фотофакт

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