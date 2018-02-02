Лукашенко – Кадырову: «Хочу поблагодарить Вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на Родину»

Новости Беларуси. Белорус, который почти семь лет провел в ливийском плену вернулся на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Качура стал последним из числа белорусских граждан, насильственно удерживаемых в Ливии. Бывший военный в 2011 году вместе с группой международных специалистов из Беларуси, России и Украины прилетел в Триполи. С ними заключили контракт, но через несколько месяцев их пленили боевики, обвинив в угрозе летчикам коалиции. Якобы они создавали ее, ремонтируя средства противовоздушной обороны Ливии. «Наконец-то, слава Богу, закончилась эта тяжелая операция». Белорус, пробывший в плену 6,5 лет, вернулся домой