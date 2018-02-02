Александр Лукашенко поблагодарил наследного принца Абу-Даби за содействие в освобождении из ливийского плена белоруса

Новости Беларуси. Белорус, который почти семь лет провел в ливийском плену вернулся на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодарственное послание Президент Беларуси направил наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну: «Этот шаг доброй воли со стороны Вашего Высочества является ярким примером приверженности мудрого руководства Объединенных Арабских Эмиратов ценностям гуманизма и справедливости и заслуживает глубочайшего уважения. Вы сделали для нашего гражданина нечто большее, чем возвращение утраченного права на свободу. Вы подарили ему возможность увидеть за долгие годы разлуки своих родных и близких, воссоединиться с семьей, обрести уверенность в завтрашнем дне», – говорится в послании Президента Беларуси.