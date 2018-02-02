Прямой эфир

Александр Лукашенко поблагодарил наследного принца Абу-Даби за содействие в освобождении из ливийского плена белоруса

02 февраля 2018 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорус, который почти семь лет провел в ливийском плену вернулся на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наконец-то, слава Богу, закончилась эта тяжелая операция». Белорус, пробывший в плену 6,5 лет, вернулся домой

Александр Лукашенко поблагодарил наследного принца Абу-Даби за содействие в освобождении из ливийского плена белоруса-1

Благодарственное послание Президент Беларуси направил наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну: «Этот шаг доброй воли со стороны Вашего Высочества является ярким примером приверженности мудрого руководства Объединенных Арабских Эмиратов ценностям гуманизма и справедливости и заслуживает глубочайшего уважения. Вы сделали для нашего гражданина нечто большее, чем возвращение утраченного права на свободу. Вы подарили ему возможность увидеть за долгие годы разлуки своих родных и близких, воссоединиться с семьей, обрести уверенность в завтрашнем дне», – говорится в послании Президента Беларуси.

Подробности – в видеоматериале

Александр Лукашенко поблагодарил наследного принца Абу-Даби за содействие в освобождении из ливийского плена белоруса-4

# Фотофакт # Захват заложников

Другие новости рубрики

Все новости
Инициативы Беларуси для ЕАЭС озвучил 2 февраля Андрей Кобяков
02 февраля 2018 15:37

Инициативы Беларуси для ЕАЭС озвучил 2 февраля Андрей Кобяков

Лукашенко – Кадырову: «Хочу поблагодарить Вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на Родину»
02 февраля 2018 14:42

Лукашенко – Кадырову: «Хочу поблагодарить Вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на Родину»

В Казахстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета: какие вопросы обсудят
02 февраля 2018 09:07

В Казахстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета: какие вопросы обсудят