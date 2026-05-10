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Почему Германия разрешила пролет Фицо на парад в Москву? Ответил Гердт

10 мая 2026 19:36
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства. 

Почему Германия разрешила пролет Фицо на парад в Москву? Ответил Гердт-2

Игорь Позняк, ведущий: 
Накануне празднования 9 Мая Роберт Фицо объявил, что собирается полететь на парад в Москву и обратите внимание на реакцию. Страны Балтии в тот же, либо на следующий день сказали свое категорическое нет. Через наши территории мы не пропустим. Так же сделала Польша. А вот Германия разрешила пролет. О чем эта история?

Почему Германия разрешила пролет Фицо на парад в Москву? Ответил Гердт-4

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва (2017-2021), председатель Международного совета российских немцев:
В общем-то, все то, о чем мы сегодня говорим, тут вопрос в чем. Почему хочется переделать историю? Почему хочется забыть? Потому что если мы правильно подадим сегодняшнему поколению те события, в которых были страны, что родится внутри? Внутри обязательно родится чувство благодарности тому народу, тем людям, которые погибли, выстраивая свободный мир сегодняшнего дня. А чувство благодарности к агрессору. Ну это как-то идет жесткая конфронтация. 

То, что немцы сейчас разрешили пролететь, это не имеет никакого политического значения. И скорее всего, это просто тот хаос и бардак, в котором они сейчас находятся. Они забыли это вовремя сделать или еще что-то в этом роде. Я не вижу здесь никакого политического акта, потому что правильнее было бы нашему канцлеру набрать Владимиру Владимировичу и сказать: «Ну давайте как-то будем сотрудничать, давайте будем говорить. Я гроблю страну, мне нужна нефть, мне нужен газ». 

Вместо этого он провоцирует, просто систематически провоцирует закрытие даже последнего канала поставки нефти, чем обрекает всю промышленность на банкротство. Так что вернуть память народам Европы – значит родить благодарность тем, кто их защитил тогда. И в результате этой благодарности положительные чувства. И на этом чувстве вырастет что-то новое и хорошее. Поэтому мультиглобалисты никаким образом не хотят допустить, чтобы история дошла до наших детей в том виде, в котором она должна доходить.

# Международная политика # Вальдемар Гердт

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