Белорусская делегация ознакомилась с ходом строительства в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината

Новости Беларуси. В Туркменистане проходит испытания новая белорусская техника. Для того, чтобы обслуживать белорусские тракторы, в стране будет построен даже уникальный сервисный центр. И еще один крупнейший зарубежный проект Беларуси – Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Уже к 2017 году предприятие выйдет на проектную мощность добычи и производства удобрений.

Подлетая к стройплощадке, можно оценить реальный масштаб будущего Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который белорусские специалисты возводят под ключ. Это значит, что на их плечах все этапы строительства: от проектирования до технического оснащения. Общестроительные работы уже практически завершены.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы находимся на глубине 303 метров. Наши специалисты продвинутся еще на 5 метров. И глубина ствола составит 308 метров. В день наши специалисты продвигаются вглубь на полтора метра. Уже к 1 декабря ствол будет полностью готов, здесь начнется монтаж оборудования.

Первый ствол прошли всего за 2,5 месяца. То есть в несколько раз быстрее, чем обычно. Самая большая сложность на пути к калийной руде – это вода. Чтобы она не разрушала шахту, жидкость пришлось заморозить. Такую же процедуру сейчас проводят во втором стволе. Сейчас ее глубина – чуть более 130 метров.

Вячеслав Коршун, генеральный директор ОАО «Белгорхимпром»:

Условие проходки очень сложное. Тем не менее, общими усилиями мы сумели преодолеть эти трудности. И сегодня уже практически вышли на окончательные работы по одному стволу и уже пошли горизонтальные выработки. И в данном случае наш опыт является наглядным примером, что белорусские технологии являются именно тем надежным инструментом, который позволяет компаниям, которые в этом направлении хотят работать, получить тот необходимый продукт, который сегодня стоит в задаче.

Строительство этого комбината называют самым масштабным зарубежным проектом в истории суверенной Беларуси. Стройплощадку посетила и делегация из нашей страны. Михаил Мясникович курирует проект с самого начала. Контракт подписали еще в 2009 году. Активное строительство началось через несколько лет. Планируется, что в полную силу комбинат заработает уже в 2017 году.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Большой и богатый опыт нарабатывается как для белорусских проектировщиков, так и для белорусских подрядных организаций, которые должны работать с зарубежными заказчиками. Сегодня мощности белорусского строительного комплекса значительно превышают заказы внутреннего рынка. Поэтому наши строители должны работать за рубежом и оказывать экспортные строительные услуги.

Первую партию руды уже получили и даже выпустили удобрения. Всего же на комбинате планируют добывать около полутора миллионов тонн соли в год. Добыча в промышленных масштабах начнется уже в середине 2016 года.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Руду на переработку на фабрику мы уже подадим в августе-сентябре и будем осуществлять работы и производить калийное удобрение. Пока это будет, конечно же, в рамках узконаладочных работ, их будет не такое большое количество. И уже к концу года мы сможем говорить о конкретных месяцах: это будет январь или февраль, март, чтобы подтвердить ту проектную мощность, которая сегодня заявлена заказчиком.

На стройке работают около 2 тысяч человек. Из них более 600 – белорусы. До конца 2017 года примерно на 160 гектарах появятся более сотни сооружений. В том числе фонтан в форме национального герба и Аллея белорусско-туркменской дружбы.

На этой стройплощадке тоже вскоре появится уникальный объект. Сервисный центр белорусской техники станет самым большим в Туркменистане. Его мощности хватит не только для техобслуживания автомобилей, но и для сборки техники.

Наталья Крумкач, руководитель отдела рекламы и выставок компании по продаже техники (Туркменистан):

В 2015 году у нас на испытаниях находилось 4 единицы техники «Гомсельмаша» – это комбайны, различные формоуборочные, зерноуборочные, хлопковые комбайны. Очень много техники на испытаниях «Бобруйскагромаша» сейчас. В 2015 году они успешно прошли испытания, были внесены некоторые доработки в конструкцию для того, чтобы учесть особенности региона. И в 2017 году мы надеемся, что будут активные продажи именно по сельхозтехнике.

В Ашхабаде идет строительство жилых домов и спортивных объектов. В 2017 году Туркменистан принимает Азиатские Олимпийские игры. Одним словом, техника из Беларуси придется очень кстати.

Тем временем Маргарита в своем небольшом магазине наладила активный сбыт вот таких машин. Они тоже идут на ура у местных жителей помладше.

Маргарита Аксенова, частный предприниматель (Туркменистан):

В 2012 году мы были на выставке, которая была организована торгово-промышленной палатой Туркменистана, и там присутствовали производители со всех стран СНГ. На тот момент была молодой мамой, заинтересовали игрушки. После этого вообще зародилась идея о том, что, наверное, нет у нас такой качественной игрушки на сегодняшний день.

Оборот у магазина небольшой, но продукция пользуется популярностью. Особенно мягкие игрушки. Их в Туркменистане не выпускают. В планах у предпринимателя расширить ассортимент и открыть еще один магазин детских игрушек из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.