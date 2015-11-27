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Беларусь может выступить в качестве площадки для переговоров в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

27 ноября 2015 17:48
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Новости Беларуси. Беларусь может выступить в качестве площадки для переговоров в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 27 ноября в Минске заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Беларусь уже в таком качестве себя обозначила. И по вопросам диалога России, Украины и Западной Европы, я думаю, что это вклад несомненный. И это говорит о том, что Беларусь может быть такой удобной площадкой для любого рода диалогов, направленной на стабилизацию, на установление мирного диалога.

# Беларусь-Россия # Григорий Рапота

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