Новости Беларуси. Беларусь может выступить в качестве площадки для переговоров в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 27 ноября в Минске заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Беларусь уже в таком качестве себя обозначила. И по вопросам диалога России, Украины и Западной Европы, я думаю, что это вклад несомненный. И это говорит о том, что Беларусь может быть такой удобной площадкой для любого рода диалогов, направленной на стабилизацию, на установление мирного диалога.