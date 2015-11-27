Новости Турции. В Турции арестованы журналисты за статью о том, как местная власть поставляет оружие боевикам Исламского государства. Главный редактор и корреспондент газеты обвиняются в государственной измене, терроризме и шпионаже.

Представители прессы сообщили, что минимум год назад турецкая разведка начала поставки террористам вооружений и боеприпасов. Причем под прикрытием гуманитарных конвоев.

Инициатором скандального судебного процесса стал сам турецкий лидер. Реджеп Эрдоган лично выступил в суде в роли истца и потребовал для журналистов пожизненных сроков. Он также добавил, что их публикации сфальсифицированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.