Прямой эфир

Президент Азербайджана прибудет 27 ноября с официальным визитом в Беларусь

27 ноября 2015 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 27 ноября, с официальным визитом в Беларусь прибудет Президент Азербайджана. С Ильхамом Алиевым встретится Александр Лукашенко. Программой визита, которая продлится по 28 ноября, предусмотрены переговоры в узком и расширенном составах. По итогам планируется подписание международных документов.

Политический диалог между странами поддерживается регулярно. Помимо официальных визитов, главы государств  практически ежегодно встречаются в рамках мероприятий, проводимых по линии СНГ. Напомним, что предыдущий рабочий визит президента  Беларуси в Азербайджан состоялся в июне.  В Баку глава государства провел ряд двусторонних встреч и принял участие в официальной церемонии открытия первых  Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Азербайджан

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном готовы развивать представители бизнеса
27 ноября 2015 10:49

Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном готовы развивать представители бизнеса

МИД Республики Беларусь: Отменять санитарную экспертизу зарубежной продукции нет причины, это не дискриминирует украинские товары
26 ноября 2015 16:59

МИД Республики Беларусь: Отменять санитарную экспертизу зарубежной продукции нет причины, это не дискриминирует украинские товары

Первое заседание Президиума Делового совета ЕАЭС состоялось в Минске
26 ноября 2015 16:58

Первое заседание Президиума Делового совета ЕАЭС состоялось в Минске