Президент Азербайджана прибудет 27 ноября с официальным визитом в Беларусь

Новости Беларуси. Сегодня, 27 ноября, с официальным визитом в Беларусь прибудет Президент Азербайджана. С Ильхамом Алиевым встретится Александр Лукашенко. Программой визита, которая продлится по 28 ноября, предусмотрены переговоры в узком и расширенном составах. По итогам планируется подписание международных документов.

Политический диалог между странами поддерживается регулярно. Помимо официальных визитов, главы государств практически ежегодно встречаются в рамках мероприятий, проводимых по линии СНГ. Напомним, что предыдущий рабочий визит президента Беларуси в Азербайджан состоялся в июне. В Баку глава государства провел ряд двусторонних встреч и принял участие в официальной церемонии открытия первых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.