ЕС: санкции в отношении Беларуси не дали результатов

Новости Беларуси. В Брюсселе признают, что санкции ЕС против Беларуси не дают результата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 21 января на брифинге озвучил пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС.

В то же время Петер Стано подчеркнул, что Евросоюз не планирует отказываться от ограничительных мер до тех пор, пока положительный эффект не будет достигнут.

Напомним, с начала осени Евросоюз ввел в отношении властей три пакета запретов. При этом в Брюсселе заявляют, что санкции в будущем могут быть усилены.