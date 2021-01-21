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ЕС: санкции в отношении Беларуси не дали результатов

21 января 2021 15:59
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Новости Беларуси. В Брюсселе признают, что санкции ЕС против Беларуси не дают результата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 21 января на брифинге озвучил пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС.

ЕС: санкции в отношении Беларуси не дали результатов-1

В то же время Петер Стано подчеркнул, что Евросоюз не планирует отказываться от ограничительных мер до тех пор, пока положительный эффект не будет достигнут.

Напомним, с начала осени Евросоюз ввел в отношении властей три пакета запретов. При этом в Брюсселе заявляют, что санкции в будущем могут быть усилены.

# Международная политика # Петер Стано # Фотофакт

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