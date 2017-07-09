«Мы очень довольны уровнем проведения этого события»: Роберто Монтелла о 26-й сессии ПА ОБСЕ

Новости Беларуси. Мы на неделе не упустили возможность задать несколько вопросов одной из ключевых персон в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Роберто Монтелла – ее генеральный секретарь. Почти два десятилетия господин Монтелла работает в различных структурах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Да и в Беларуси не в первый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Роберто Монтелла, генеральный секретарь Парламентской ассамбли ОБСЕ:

Спасибо огромное, что пригласили. Мне очень приятно видеть, что было так много сделано. Хотелось бы отметить, что в Беларуси сейчас очень много представителей различных стран, из России, из США, из других стран. Конечно, чтобы лучше понять, что происходит в Беларуси, какая сейчас обстановка в Беларуси, стоит приехать и оценить эту ситуацию самим, на свой взгляд. Спасибо огромное за работу парламента, за работу руководства Мы очень довольны уровнем проведения этого события, также мы очень довольны, что здесь открыто высказываются мнения. Беларусь действительно становится площадкой для организации таких форумов и таких заседаний. От лица ОБСЕ мы заявляем, что это огромный успех для Беларуси. Минск на данный момент становится международным центром решения политических и других аспектов.

Господин Монтелла, одна из инициатив, которая прозвучала от Беларуси, это перезагрузка или запуск нового Хельсинкского процесса. Что вы об этом думаете, насколько Беларусь могла бы стать отправной точкой этого процесса?

Роберто Монтелла:

Я считаю, что это достаточно впечатляющее заявление, которое прозвучало от Президента Лукашенко. Хотелось бы отметить, что в ОБСЕ сейчас есть некоторые проблемы касательно руководства. Само высказывание Лукашенко дало новый взгляд, новый импульс к развитию ОБСЕ как организации. Перезапуск Хельсинкского процесса – это прекрасная идея.

Вам не кажется, что определенную роль и в том числе в рамках площадки ОБСЕ мог бы сыграть Китай. Насколько в Европе присматриваются к растущей роли Китая?

Роберто Монтелла:

Две недели назад у меня была встреча с руководством Китая. Мы также обсуждали вопросы активизации диалога между ОБСЕ и Китаем. Хотелось бы отметить, что для нас очень важно сотрудничество по шанхайскому процессу. Мы сейчас активизируем диалог с Пакистаном и Индией, а также я поддерживаю китайскую политику «Один пояс и один путь», происходит активизация диалога в Центрально-Азиатском регионе и, конечно же, обсуждается вопрос безопасности.

У Беларуси есть масса наработок и неплохой опыт в противодействии торговле людьми, противодействии наркотрафику, наше положение обязывает к этому, и этот опыт оценен высоко в том числе и на трибуне ООН. Как вы считаете, может ли этот опыт быть полезен европейским странам, многие из которых сейчас столкнулись с такими проблемами?

Роберто Монтелла:

Беларусь избрала самое удачную тему, которую можно обсуждать на данный момент. Эта тема касается дружбы и организации кооперации, сотрудничества между различными странами на самом деле сейчас очень сложно прийти к общему решению, найти какие-то определенные точки соприкосновения. Я считаю, что нужно выстраивать конструктивный диалог между другими государствами. И самое главное, что в этом нужно делать, показывать уважение к другим культурам, к другим нациям, к другим странам. Дело в том, что мы часто совершаем такие ошибки, когда думаем, что одни правы, а другие нет. Есть много организаций, которые прибегают к двойным стандартам. Я считаю, что применение двойных стандартов – это не самый лучший вариант.

Господин Монтелла, коль Вы заговорили о двойных стандартах, Вы здесь сейчас, в Минске, в самом центре Беларуси и в самом центре Европы. Изменилось ли Ваше отношение, восприятие, мнение о Беларуси по сравнению с тем, что вычитается там и видите здесь и слышите здесь?

Роберто Монтелла:

Мое мнение о Беларуси развивалось в течение многих лет. Я надеюсь, что другие делегаты, кто здесь в первый раз из ОБСЕ меняют свое мнение. Я считаю, что для них поучителен приезд в Беларусь. Я надеюсь, что другие делегаты получат более полную, развернутую картину о том, что происходит в Беларуси. И они, возможно, поменяют свое мнение, потому что полную картину о ситуации в Беларуси из СМИ очень сложно получить. Я считаю, что проведение такого мероприятия в Беларуси – это большой успех.

Я процитирую обычный школьный учебник по географии, где в начале написано Беларусь – это государство в центре Европы, то, что мы сказали и это мост между Востоком и Западом. Как Вы считаете, насколько успешно Беларусь выполняет роль этого моста между Востоком и Западом?

Роберто Монтелла:

Я считаю, что это действительно мост и, как ранее я говорил, Минск – этот центр дипломатических отношений. Лукашенко также говорил ранее он том, что Беларусь – это мост между Востоком и Западом. ОБСЕ полностью согласна с этим. Хотелось бы отметить, что сейчас происходит достаточно много встреч между делегатами. Конечно, есть определенные противоречия, которые нам стоит преодолеть, но в целом, мне кажется что встречи в Минске проходят на более дружелюбном неформальном уровне.