Выборы Президента Беларуси-2015: Долгосрочные наблюдатели 10 октября представили подробный отчет за прошедшую неделю

Новости Беларуси. За соблюдением избирательного законодательства и ходом голосования следят многочисленные эксперты. Так, к работе в Беларуси приступила и краткосрочная миссия наблюдателей межпарламентской ассамблеи СНГ – это 40 человек из 7 стран.

Между тем специалисты, которые работают в Беларуси более недели, уже подготовили подробный отчет. Документ председателю нижней палаты нашего парламента 10 октября передал координатор группы наблюдателей СНГ, итоги которого озвучат уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Воробьев, координатор группы наблюдателей на выборах Президента Республики Беларусь от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ:

На все аспекты, которые обычно рассматриваются при организации выборов, обращалось внимание: организация избирательных участков, возможность доступа к выборам избирателей, есть требования, которые предполагают отсутствие агитации в день выборов и многие другие демократические процедуры. Все они должны соблюдаться в период выборов, в день выборов. И за этим мы будем наблюдать.