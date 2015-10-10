Выборы Президента Беларуси-2015: Инфоцентр ЦИК готов к передаче оперативных данных в режиме реального времени 11 октября

Новости Беларуси. Информация о выборах — в режиме реального времени. Все самые оперативные данные завтра, 11 октября, будут поступать из информационного центра ЦИК, который начнет свою работу уже в 10 утра во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Сейчас у нас есть буквально последняя возможность поработать в информационном центре в относительном спокойствии. Уже завтра рано утром обсуждать, хвастаться эксклюзивными интервью, записанными, в том числе, и вот на этом фоне, здесь будут сотни журналистов. А самые свежие цифры и последнюю информацию мы будем получать из этого зала в формате пресс-конференций.

Как и избирательная кампания, подготовка к работе инфоцентра ЦИК тоже выходит на финиш. Оборудование расставлено, сенсорные стенды «заряжены» информацией, даже в кафе контролируют, хватит ли провизии для журналистов.

Тем временем телевизионщики снова и снова тестируют аппаратуру. На президентские выборы аккредитованы более 900 акул пера и микрофона, так что самые выгодные точки выбирают и технически обустраивают заранее. До того момента, когда здесь будет репортерский аншлаг, остаются считанные часы.

Ольга Петрашевская, СТВ:

К открытию информационного центра уже практически все готово, на мониторах даже вывели картинку из зала, где будут проходить пресс-конференций. Все данные можно будет передать через Интернет, любители более консервативного вида связи смогут позвонить в любую точку мира. И, конечно, все самые свежие цифры, всю информацию корреспонденты, в том числе и нашего телеканала, будут передавать в прямом эфире. Кстати, включения можно сделать хоть прямо сейчас!