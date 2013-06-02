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Массовые беспорядки в Турции: сожжены автомобили, разбиты витрины. Около тысячи человек задержаны

02 июня 2013 13:52
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Новости Турции. Массовые беспорядки охватили практически всю Турцию. На улицах Анкары – выжженные автомобили, разбитые витрины и пожары, полыхавшие до самого утра.

Похожая картина в Измире и Анталии. Счет пострадавшим в результате столкновений с полицией идет на десятки. Задержано около тысячи участников беспорядков.

Камнем преткновения стал парк Гези, который в ближайшее время должен быть ликвидирован. На его месте планируется строительство крупного торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрации, охватившие Турцию, уже вышли за пределы страны. После того, как стало известно о разгоне протестующих в Стамбуле, несколько сотен человек собрались в Брюсселе перед зданием Европарламента.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки # Фотофакт

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