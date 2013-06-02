Массовые беспорядки в Турции: сожжены автомобили, разбиты витрины. Около тысячи человек задержаны

Новости Турции. Массовые беспорядки охватили практически всю Турцию. На улицах Анкары – выжженные автомобили, разбитые витрины и пожары, полыхавшие до самого утра.

Похожая картина в Измире и Анталии. Счет пострадавшим в результате столкновений с полицией идет на десятки. Задержано около тысячи участников беспорядков.

Камнем преткновения стал парк Гези, который в ближайшее время должен быть ликвидирован. На его месте планируется строительство крупного торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрации, охватившие Турцию, уже вышли за пределы страны. После того, как стало известно о разгоне протестующих в Стамбуле, несколько сотен человек собрались в Брюсселе перед зданием Европарламента.