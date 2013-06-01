Заседание глав Правительств СНГ и форум деловых людей ЕЭП в Минске. Итоги

Новости Беларуси. Чем Минск «круче» курортной Ялты? Вопрос, конечно, интересный. Но не об отдыхе, а лишь о деле пойдет речь. Минск снова заявил о своем статусе. Не только столица Беларуси, но и столица СНГ. Содружество Независимых Государств – это 11 стран (11 постсоветских стран, кроме Прибалтийских республик (они уже давно в Евросоюзе) и кроме Грузии, на волне конфликта с Россией покинувшей СНГ 4 года назад).

Итак, премьер-министры и их заместители из 11 стран содружества в конце недели собрались в Минске. А предыдущее заседание глав правительств СНГ проходило в Ялте, минувшей осенью. В бархатный сезон в Ливадийском дворце премьеры обсудили около 20 вопросов повестки, а в Минске их было более 30. Масштаб минского саммита укрупнил еще и бизнес-форум деловых людей Единого экономического пространства. И, конечно же, уровень политического представительства, а, если угодно, уровень гостеприимства. С главами делегаций встретился президент Лукашенко.

Саммит глав правительств СНГ в белорусской столице затронул даже тех, кто политикой интересуется мало. Все-таки проехать в этот день в самом центре Минска на автомобиле было весьма проблематично. То перекрывали, то частично ограничивали движение для проезда кортежей иностранных вип-гостей. А что делать? Все-таки представители сразу 11 стран содружества съехались в Минск. А тут еще одновременно проходит и бизнес-форум деловых людей уже другого интеграционного объединения – ЕЭП.

Так совпало или все-таки подгадали – и не важно. Интеграции много не бывает. Союзное государство, Таможенная тройка, ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕЭП. Так и запутаться легко. Но каждый такой проект создавался по требованию времени и желанию стран. Логика простая.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Жизнь и взаимодействие в рамках СНГ показали, что решать эти проблемы, конечно, лучше и легче сообща.

Именно с СНГ в начале 90-ых началось сближение независимых стран на постсоветском пространстве. Что держит: каждый сам выбирает, в каких совместных проектах в рамках СНГ участвовать. От участия в нынешнем саммите никто не отказался. Приехали шесть глав Правительств и 5 вице-премьеров. Встречаются с президентом Беларуси. Страна председательствует в СНГ.

Встрече под лазурной эмблемой СНГ заметно рады. Осознанно или нет, но на саммит больше половины руководителей делегаций, да и сам Александр Лукашенко, не сговариваясь прибыли в галстуках в синих тонах. Прямо-таки в цвет СНГшной символике, подметили журналисты. Но понятно, что объединяет не столько общий дресс-код. Экономика «цементирует» сотрудничество.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для всех очевидно, что будущее СНГ зависит от темпов экономической интеграции государств-участников. Без решения этой важнейшей задачи нам будет весьма трудно позиционировать Содружество в качестве успешной региональной международной организации. В этом плане положительным фактором стало принятие стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года и конкретного плана мероприятий по ее реализации.

Особо следует отметить заключение договора о зоне свободной торговли товарами. Таких конкретных примеров нашего экономического сотрудничества должно быть, конечно же, больше. На данном этапе очень важно обеспечить практическое выполнение договора. В первую очередь это подразумевает повышение активности торгово-экономического взаимодействия, сокращение имеющихся между странами Содружества тарифных изъятий из режима свободной торговли до их полной отмены.

Кстати, Узбекистан стал девятой страной, которая присоединилась к договору о зоне свободной торговли.

Вообще, по итогам заседания глав Правительств СНГ подписано 12 документов. Договорились о формировании единого образовательного пространства и единой системы учета въезжающих в СНГ граждан, а также об общем банке патентов и инноваций. Беларусь ратует как раз-таки за согласование экономических и инновационных проектов.

Но самым «продвинутым» и перспективным объединением сегодня считают Евразийский экономический союз. Он придет на смену ЕврАзЭС (речь об уже существующем экономическом сообществе) и на смену Таможенному союзу Беларуси, России и Казахстана. И начнет действовать с 1 января 2015 года. Сейчас – подготовка. Поэтому так много сегодня говорят о главном – устранении всяких изъятий и ограничений в торговле в ЕЭП.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

Наша новая интеграционная структура потребует отказа от сохраняющихся барьеров. Это очень трудно, но, если мы хотим интеграции, нам придется это сделать, даже несмотря на те потери, которые понесут экономики наших стран. В России это понимают и готовы понести эти издержки, понимая, что конечный совокупный результат будет еще лучше.

Понятно, что каждое государство отстаивает собственные интересы. Бизнесмены – еще большие прагматики. Какие возможности даст им объединение стран – об этом уже говорили на форуме деловых людей Единого экономического пространства. Это был настоящий парад эксклюзивных костюмов и дорогих часов. В кулуарах форум окрестили «Давосом» ЕЭП.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Где-то в течение года предстоит просто адская работа для того, может, где-то надо наступить, как говорят, на глотку собственной песни, но надо действительно сформировать полноценный общий рынок товаров и услуг. И в первую очередь для того, чтобы создать этот общий рынок, надо либерализировать нашу внутреннюю торговлю.

Рынки ЕЭП и СНГ «слегка просели». Новые возможности Евразийского экономического союза «взбодрят» экономику стран. На это, видимо, особенно рассчитывают Украина и Киргизия. Подписаны меморандумы о взаимодействии этих стран с Евразийской экономической комиссией.

Николай Азаров, премьер-министр Украины:

Сотрудничество со странами Таможенного союза и с органами Таможенного союза для нас чрезвычайно и исключительно важно.

Присутствие важных персон – возможность заодно провести переговоры тет-а-тет. Александр Лукашенко встретился с вице-премьером Туркменистана в своем рабочем кабинете. Товарооборот стран уже под 300 миллионов долларов.

А это уже неформальное общение белорусского президента с главой российского Правительства Дмитрием Медведевым в резиденции «Заславль». Может быть, именно по пути на встречу или по пути на «Минск-Арену» он сфотографировал минскую улицу – этот снимок российский премьер выложил в социальную сеть.

Кадры самой встречи протокольные, формулировки сухие. Мол, речь шла о сотрудничестве и перспективах. Говорили и об итогах саммита. Можно предположить, что и о будущем Евразийского экономического союза.