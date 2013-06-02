Десятки тысяч европейцев вышли на улицы с требованием отставки правительства ЕС

Жители Старого Света возмущены положением экономики в Евросоюзе. Массовые акции протеста прошли в Германии, Бельгии, Франции, Испании и Португалии. Главное требование – отставка правительства.

Беспорядки в Франкфурте-на-Майне привели к аресту нескольких сотен участников акции протеста. В центре финансовой столицы Германии против неэффективной экономической политики выступили около 20 тысяч человек. В здание Европейского Центробанка полетели дымовые шашки. Чтобы взять ситуацию под контроль, стражи правопорядка применили спецсредства.

Против так называемой финансовой тройки (Международного валютного фонда, Европейского Центробанка, и Еврокомиссии) выступили жители и других стран. Демонстрации проходят в Брюсселе, Афинах и Тулузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.