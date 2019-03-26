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Совет глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде

26 марта 2019 11:11
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Новости Беларуси. Развитие экономического и инновационного сотрудничества. Эти темы станут ключевыми во время заседания Совета глав правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде-1

Оно пройдет 31 мая в Ашхабаде. Детали этой встречи 26 марта в формате видеоконференции обсудили постпреды Содружества и представители Комиссии по экономическим вопросам. Одной из основных тем онлайн-диалога, также стала работа Совета по промышленной политике.

Совет глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде-4

Совет глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде-6

Виктор Гуминский, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ: 
Основной задачей его является мониторинг и определение возможностей в государствах-участниках СНГ состояния промышленных предприятий и в целом промышленного потенциала с целью выработки предложений по организации сотрудничества между субъектами и развития кооперативных связей.   

Совет глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде-9

Всего в рамках предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ планируется обсудить свыше 10 различных тем. Они будут касаться взаимодействия в таможенной сфере, области фундаментальных исследований, музейного дела.   

Совет глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде-12

# СНГ # Виктор Гуминский # Фотофакт

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