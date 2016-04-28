Беларусь предлагает Индонезии создавать совместные предприятия: Александр Лукашенко встретился с министром обороны азиатского государства

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Индонезии создавать совместные предприятия. Александр Лукашенко 28 апреля встретился с министром обороны азиатского государства. Закрытых тем в сотрудничестве между странами нет. Причем Беларусь готова развивать взаимодействие не только в военно-технической, но и в гражданской сфере. Конечная цель – экспорт технологий, который позволит создать совместный продукт для реализации в регионе.

Индонезия – четвертая страна в мире по численности населения. Объединяет четверть миллиарда человек на островах Малайского архипелага. Александр Лукашенко посещал это государство в марте 2013 года. Тогда цифру взаимной торговли делали только удобрения и шины. Солигорский комбинат ежегодно зарабатывает здесь около 100 миллионов долларов. Больше конкретики и прямой контакт – рецепт для нового уровня сотрудничества.

К 2030 году эксперты прогнозируют экономике Индонезии седьмое место в мировом рейтинге. Страна входит в так называемую «группу одиннадцати» – это государства, которые метят в крупнейшие мировые локомотивы развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помню очень хорошо, притом в деталях, свой визит в вашу прекрасную страну. Для нас она в какой-то степени в хорошем смысле слова экзотическая, потому что такой природы как у вас мы не видим никогда и нигде. Поэтому в памяти мой визит в вашу прекрасную и бурно развивающуюся, с хорошими перспективами страну.

Понятно, что закрытых тем в нашем сотрудничестве абсолютно нет. Мы готовы развивать сотрудничество не только в военно-технической сфере, той сфере, за которую вы отвечаете. Но и для вас, и для нас немаловажно развитие сотрудничества и в гражданских сферах экономики. Наши возможности вы знаете. Мы готовы вас в ходе вашего визита более широко ознакомить с возможностями Беларуси. И мы полны решимости в комплексе действовать в сотрудничестве как в гражданских, так и в военно-технических сферах.

Тема расширения взаимной торговли звучала и на недавнем Стамбульском саммите. Во время встречи с вице-президентом Индонезии белорусский лидер высказал надежду на достижение товарооборота в 1 миллиард долларов. Притом, что вся дальняя дуга белорусского экспорта – от Японии до Венесуэлы – в сумме около полутора миллиардов. Но масштабы рынка Индонезии говорят сами за себя. Не зря и Президент постоянно заостряет внимание Правительства на этом регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Фрольцов, политолог:

Такие страны, как Индонезия, такие регионы, как Юго-Восточная Азия, позволяют нам сегодня апробировать новые методики, новые формы продвижения экспорта с использованием новейших информационных технологий. Пример Индонезии здесь отнюдь не единичный. У нас очень интересные проекты с Пакистаном, Бангладеш. Индия – наш традиционный партнер. И потенциал здесь отнюдь не исчерпывается.

Над конкретными вариантами работает межправительственная комиссия. Президент посоветовал определить несколько основных направлений, которые станут стартовыми площадками для больших проектов.

Александр Лукашенко:

Мы можем вместе с вами пойти на создание совместных предприятий на индонезийской земле, чтобы получать готовый продукт белорусско-индонезийского сотрудничества и продавать в третьих странах в том регионе. Я также хотел бы возобновить свое приглашение вашему президенту посетить Беларусь для того, чтобы на месте убедиться в прочности наших дружественных отношений и определить стратегию наших отношений на обозримую перспективу.

Риамизард Риакуду, министр обороны Республики Индонезия:

Для нас является большой честью то, что вы согласились принять нас в вашей замечательной столице. Результаты моего визита в Республику Беларусь будут доложены президенту Республики Индонезия. Также я всенепременно передам ему, ваше превосходительство, ваше приглашение.

Индонезии интересны белорусские сельскохозяйственные технологии. Исторически это основная отрасль местной экономики, в которой занято больше трети населения. Так что всегда к месту будет и техника. Ее поставки уже налажены, и партии в несколько сот единиц, судя по всему, это только начало.