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Фотовыставка «Беларусь. 30 лет после Чернобыльской катастрофы» открылась 28 апреля в штаб-квартире Совета Европы

28 апреля 2016 17:06
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Новости Беларуси. 28 апреля в Страсбурге в штаб-квартире Совета Европы прошла встреча, посвященная 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Говорили о последствиях самой крупной техногенной катастрофы и роли нашей республики в их минимизации.

Во «Дворце Европы» открыли фотовыставку «Беларусь. 30 лет после Чернобыльской катастрофы». Также прозвучали слова благодарности представителям французской ассоциации «Эльзас-Беларусь», которая на протяжении 25 лет оказывает помощь нашей стране в оздоровлении детей.

Кроме того, Посол Беларуси во Франции Павел Латушко встретился с Директором Директората Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем и обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества между Беларусью и этой международной организацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выставки в Беларуси и мире

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