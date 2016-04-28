Национальные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: глава МИД Беларуси проводит переговоры в Пекине

Новости Беларуси. Беларусь стремится продвигать национальные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Площадкой для этого служит в том числе Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Китае.

Это крупный региональный форум по развитию и укреплению сотрудничества, безопасности, экономического роста и стабильности в регионе. Он объединяет 26 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь получила статус наблюдателя в организации год назад. В Пекине министр иностранных дел Владимир Макей провел ряд двусторонних встреч с коллегами из Китая, Турции и Афганистана, а также переговоры с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Для Беларусі нарада ўяўляе сабой пляцоўку для прасоўвання нацыянальных інтарэсаў у Азіяцка-Ціхаакіанскам рэгіёне. Пазітыўным фактарам у кантэксце ўдзела Беларусі ў рабоце НУ МДА з’яўляецца і наяўнасць у складзе нарады нашых стратэгічных партнёраў. Перш за ўсё Расіі і Кітая. А таксама Казахстана. Важную ролю ў рабоце НУ МДА іграюць і такія краіны, як Іран і Турцыя.