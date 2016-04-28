Космодром «Восточный»: первый запуск прошёл успешно, Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина

Новости России. С российского космодрома «Восточный» произведен первый исторический запуск ракеты-носителя с тремя спутниками. В расчетное время аппараты отделились от разгонного блока и вышли на заданную орбиту. Теперь управление космической флотилией ведут наземные службы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космодром «Восточный», скорее всего, станет основной стартовой площадкой для запусков российских космических ракет. Ранее они запускались с космодрома «Байконур» в Казахстане.

С успешным запуском ракеты-носителя с нового космодрома «Восточный» Президента России Владимира Путина поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.