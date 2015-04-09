Новости Беларуси. Беларусь предлагает Чувашии развивать сотрудничество в сфере пассажирского транспорта. Об этом 9 апреля заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым. Делегация этого российского региона прибыла с визитом в Минск. Несмотря на значительное расстояние, нас объединяет много общего: история, менталитет и, конечно, тесные торгово-экономические связи.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Белорусскую столицу и центр Чувашской Республики разделяет почти полторы тысячи километров. Вот она, та самая точка отсчёта. Правда, лишь расстояния географического. Расстояний и преград для сотрудничества торгово-экономического нет никаких. Взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, строительной сфере. И на этом ни наша страна, ни Чувашия останавливаться уж точно не намерены.

Словно тёплая встреча давних друзей. Представители делегаций из Чувашии уже не раз отмечали: в Беларуси чувствуют себя как дома.

Нашу страну и этот российский регион объединяют и тесные торгово-экономические связи, и менталитет, схожа и природа. В подарок президенту — уникальное издание. На его страницах Чувашская Республика буквально оживает. Свои впечатления об этом российском крае Александр Лукашенко рассказал в первые минуты встречи.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Так похожа эта земля на белорусскую. Начиная от костюмов и заканчивая тем производством, которое у вас развивается, промыслами народными. Самое главное — природа у нас такая же, как и у вас. Конечно же, бывая здесь, прилетая на белорусскую землю, вы не чувствуете, что вы здесь чужие.

Чувашская Республика в центре европейской части России. На Западе этот регион граничит с Нижегородской областью, на севере – с Республикой Марий Эл, на востоке – с Татарстаном, с Мордовией и Ульяновской областью – на юге. Такое расположение, несомненно, плюс для экономических и дружественных связей.

История наших двусторонних отношений берёт своё начало ещё в 2002. Именно тогда был пописан протокол о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Из года в год расширялись связи, рос и взаимный товарооборот.

Михаил Игнатьев, глава Чувашской Республики Российской Федерации:

Чувашия видит в Республике Беларусь надежного и выгодного партнера. Между нашими предприятиями уже давно налажены прочные экономические связи. Товарооборот, можно сказать, за последние три года у нас увеличился в 2,5 раза – 102,3 млн долларов. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения на самом деле развивались в научно-технической сфере, сфере агропромышленного комплекса.

В Беларуси нынешний глава Чувашской Республики не впервые. Ещё в начале двухтысячных приезжал в составе делегации, тогда Михаил Игнатьев был министром сельского хозяйства. Кстати, Михаил Васильевич по специальности агроном, позже он не один год проработал в колхозе. Поэтому неудивительно, что сегодня в регионе многое делается для развития агропромышленного комплекса. Своим опытом выращивания крупного рогатого скота, строительства овощехранилищ и молочно-товарных комплексов готова поделиться и Беларусь.

К услугам российских партнёров и технологии, и современное оборудование. Готовы белорусы и к дальнейшим поставкам техники.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Одно из направлений нашего сотрудничества, которое вы тоже уже осваиваете, это сельское хозяйство. И не только простое приобретение техники и так далее, но и наука, племенное дело, семеноводство, селекция сельскохозяйственных культур. То, что обеспечивает агрокомплексу устойчивое перспективное развитие. У нас накоплен определенный опыт в животноводстве. Мы с удовольствием делимся им со всеми регионами Российской Федерации. В общем, много направлений сотрудничества. Я уверен, что, будучи здесь, в Беларуси, вы захотите и, пожалуйста, любое предприятие сможете посетить для того, чтобы что-то увидеть то, что полезно для вас.

Всего на полях чувашского региона работает почти 3 тысячи единиц белорусской техники. Цифры внушительные. Тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Техника надёжная, – отмечает глава Чувашии Михаил Игнатьев. Журналистам признаётся: в своё время ему даже довелось самому посидеть за рулём «Белоруса».

Михаил Игнатьев, глава Чувашской Республики Российской Федерации:

Механизаторы, могу сказать, любят минские трактора. Разные модификации. Они сейчас и энергонасыщенные, и конкурентоспособные с мировыми компаниями. Таможенный союз позволяет сегодня приобретать такие трактора и оснащать свое производство этими мощными и энергонасыщенными тракторами.

Востребованы на рынке Чувашской Республики и ветеринарные препараты белорусского производства.

Сотрудничество в этой сфере началось всего около года назад с небольших пробных поставок. Однако в Чувашии быстро оценили качество наших лекарств для животных. И если сейчас в этом российском регионе можно встретить 5 наименований белорусских ветпрепаратов, то через несколько месяцев их ассортимент может увеличиться в 8 раз!

Сергей Фокин, директор предприятия по производству ветеринарных препаратов:

Они убедились в высоком качестве нашей продукции. В ближайшее время сотрудничество будет на очень высоком и хорошем уровне, отгрузки будут в районе $50–60 тыс.

Кроме сотрудничества в сфере сельского хозяйства, развивать намерены производственную кооперацию.

Об этом и не только шла 9 апреля речь и во время посещения делегацией Чувашии белорусского автомобильного гиганта. Как-никак здесь производят по-настоящему легендарную технику, отмечают российские партнёры.

Владимир Аврелькин, министр экономического развития, промышленности торговли Чувашской Республики Российской Федерации:

У нас ездят эта техника. Особенно заинтересовал мусоровоз газовый. Детский автобус тоже.

Уже на встрече в Правительстве премьер-министр Беларуси отметит: сотрудничество в различных сферах поможет увеличить товарооборот. Хоть за последние три года он и вырос почти в 3 раза, цифры взаимной торговли всё-таки недостаточны. Потенциал реализован не в полной мере.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Есть ряд потенциальных возможностей, которые бы мы могли реализовывать более эффективно. Это, прежде всего, касается вопросов торгового сотрудничества. Прежде всего, на наш взгляд, в секторе машиностроения, оборудования для производства и переработки пищевых продуктов.

Общая у Беларуси и Чувашской Республики и история. Особенно знаково это и в год 70-летия Победы. От делегации Чувашии венки к монументу Победы, а далее гимны двух стран, торжественный марш роты почетного караула и минута молчания, чтобы почтить память всех тех, кто погиб в годы войны.

Визит делегации Чувашской Республики продолжится и 10 апреля.

Гости посетят белорусский агрокомбинат, встретятся и с бизнес-кругами, чтобы обсудить дальнейшие направления сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.