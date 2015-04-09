Александр Лукашенко: Беларусь рассматривает Чувашскую Республику как стабильного торгово-экономического партнера

Новости Беларуси. В Минск с визитом прибыла делегация из Чувашской Республики. Во Дворце Независимости Президент Беларуси встретился с главой этого российского региона Михаилом Игнатьевым.

Несмотря на значительно расстояние между регионами (Чебоксары и Минск разделяют почти полторы тысячи километров), у нас много общего: история, менталитет и, конечно, тесные торгово-экономические связи.

Александр Лукашенко отметил, что белорусские и чувашские предприятия уже давно связаны в единую производственную цепочку. В 2014 году товарооборот составил около 85 миллионов долларов. В последнее время он немного снизился, однако Беларусь заинтересована в наращивании экспорта в этот регион России и готова к реализации совместных проектов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы Чувашскую Республику рассматриваем как стабильного торгово-экономического партнера. Вы хорошо знаете нашу технику, не только сельскохозяйственную, но и строительную, дорожно-строительную технику, автомобильную. Думаю, что перспективным будет наше сотрудничество в сфере пассажирского транспорта, тем более приобретать, допустим, сегодня нашу технику для вас выгодно, по новым, выгодным для потребителей, схемам. Еще одно из направлений нашего сотрудничества, которое вы тоже уже осваиваете, это сельское хозяйство. И не только просто приобретение техники и так далее, но и наука, племенное дело, семеноводство, селекция сельскохозяйственных культур. То, что обеспечивает агрокомплексу устойчивое перспективное развитие. У нас накоплен определенный опыт в животноводстве. Мы с удовольствием делимся им со всеми регионами Российской Федерации. В общем, много направлений сотрудничества. Я уверен, что будучи здесь, в Беларуси, вы захотите и, пожалуйста, любое предприятие сможете посетить для того, чтобы что-то увидеть то, что полезно для вас.

Михаил Игнатьев, глава Чувашской Республики Российской Федерации:

Чувашия видит в Республике Беларусь надежного и выгодного партнера. Между нашими предприятиями уже давно налажены прочные экономические связи. Товарооборот, можно сказать, за последние три года у нас увеличился в 2,5 раза – 102,3 млн долларов. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения на самом деле развивались в научно-технической сфере, сфере агропромышленного комплекса. Это очень важно для нас, потому что республика промышленно-аграрная. Мы приобретали семена как картофеля, так и семена зерновых, племенной скот всегда закупали, ибо вы сохранили после развала Советского Союза науку в сельском хозяйстве.

Чувашская делегация посетит ряд белорусских промышленных и сельхозпредприятий. В основе взаимодействия – производственная кооперация, агропромышленный комплекс, строительная сфера.

Беларусь поставляет в Чувашию грузовые автомобили, удобрения, сельскохозяйственную технику и комплектующие. В этом российском регионе эксплуатируется около 3 тысяч единиц автотехники производства «МАЗ». Белорусские тракторы также давно знакомы чувашским аграриям. Активное сотрудничество ведется и в сфере образования и науки.

Михаил Игнатьев:

Белорусский трактор на сегодняшний день востребован нашими земледельцами, нашими сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности. Механизаторы могут сказать, что любят минские трактора марки МТЗ, разной модификации. Они сейчас энергонасыщенные и конкурентные практически с мировыми компаниями. Таможенный союз позволяет сегодня приобретать эти трактора и оснащать свое производство этими мощными энергонасыщенными тракторами, ибо экономия по издержкам производства здесь налицо.

9 апреля руководитель делегации Чувашской Республики возложил венок к монументу на площади Победы. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.