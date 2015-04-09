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Беларусь и Ирак достигли договоренность о развитии сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере

09 апреля 2015 12:57
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Новости Беларуси. Весь комплекс двусторонних отношений между Ираком и Беларусью 9 апреля обсудили и в МИДе нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей по итогам переговоров со своим коллегой сообщил, что достигнута договоренность о развитии сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере.

 

Также 9 апреля был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством по делам молодежи и спорта Ирака и Министерством спорта и туризма Беларуси.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Белорусская сторона также готова активно развивать сотрудничество с Ираком в области образования и медицины. Беларусь заинтересована принимать у себя больше студентов из Ирака, готовить для этой страны специалистов по дефицитным техническим и медицинским специальностям.

Высокого гостя из Ирака встречали и в верхней палате белорусского Парламента. На встрече с председателем Совета Республики речь шла о реализации ранее принятых договоренностей. В 2014 году было решено создать группы дружбы в Парламентах обеих стран.

# Международное сотрудничество # Владимир Макей # Беларусь-Ирак

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