Наталья Кочанова: парламентарии Беларуси и Азербайджана нацелены на конструктивное взаимодействие

Парламентарии Беларуси и Азербайджана нацелены на конструктивное взаимодействие. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с председателем Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой. В эти дни наша парламентская делегация находится с официальным визитом в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Азербайджан связывают не просто крепкие дружеские отношения. Прежде всего мы – стратегические партнеры. Между государствами подписано более 170 документов. Ежегодно растет уровень взаимной торговли; в 2025-м показатели товарооборота имеют все шансы превысить результат прошлого года. Фундаментом для плодотворного сотрудничества служат отношения между лидерами двух стран, подчеркивают парламентарии.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Наши отношения, которые проверены годами, наша общая ментальность, наши духовные ценности, которые у белорусского народа и азербайджанского абсолютно схожи, наша дружба – это все тот фундамент, на котором основывается сегодняшнее наше сотрудничество. Прежде всего, это заслуга наших руководителей, Президентов наших стран.

Сагиба Гафарова, председатель Милли Меджлиса Азербайджана:

Огромным толчком для отношений между людьми, между странами, между парламентами, являются отношения лидеров наших стран. Визит господина Лукашенко, уважаемого Президента Республики Беларусь в Азербайджан в мае, он еще раз продемонстрировал силу и мощь дружбы и взаимоотношения наших лидеров.

Уважительное отношение к истории – то, что объединяет наши народы и страны. Сегодня белорусская делегация возложила цветы на Аллее почетного захоронения, почтив память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также других выдающихся деятелей Азербайджана. Завтра парламентарии примут участие в 15-й Пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи. По итогам визита Беларусь может получить статус наблюдателя в АПА.