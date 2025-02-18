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Мир в Украине после выборов, участие ЕС – собрали главное из переговоров в Эр-Рияде

18 февраля 2025 16:56
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Переговоры в формате Россия – США, площадкой для которых сегодня стала столица Саудовской Аравии Эр-Рияд, завершились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча делегаций Москвы и Вашингтона прошла в одном из дворцов королевской семьи Дирия.

Подчеркнем, это первый масштабный диалог Москвы и Вашингтона с начала специальной военной операции. Основная цель – восстановление отношений между двумя странами и, главное, подготовка ко встрече российского лидера с новым главой Белого дома, с которым во всем мире связывают решение «украинского вопроса».

Мир в Украине после выборов, участие ЕС – собрали главное из переговоров в Эр-Рияде-2

Понятно, что сенсаций из Эр-Рияда 18 февраля ждать не приходится, но не менее любопытно и показательно отследить тональность диалога по риторике за столом переговоров, а также комментариев в кулуарах, которые просачиваются в прессу.

И вот некоторые из тех, что касаются чувствительного украинского вопроса. Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио «договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию», подчеркивает Reuters.

В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США – что известно.

При этом Fox News конкретизирует: «Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, затем подписание окончательного соглашения». И тот же источник добавляет: «Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов на Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования».

Мир в Украине после выборов, участие ЕС – собрали главное из переговоров в Эр-Рияде-4

Разумеется, на начальном этапе переговоров формулировки дипломатически обтекаемы, но даже при этом они максимально предметны. Вот, например, несколько цитат госсекретаря США. Марко Рубио подчеркивает: «Работа по завершению конфликта в Украине потребует сложной и напряженной дипломатии». Собственно, это та позиция, которую не раз озвучивал Минск. А еще американский чиновник добавляет: «Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России». А вот это уже серьезный звоночек для Старого света.

Мир в Украине после выборов, участие ЕС – собрали главное из переговоров в Эр-Рияде-6

А вот один из важных комментариев главы российского МИДа по итогам переговоров. И он касается истинных причин украинского конфликта.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Президент Трамп в нескольких своих выступлениях первым среди западных лидеров четко сказал, что втягивание Украины в НАТО является одной из главных причин того, что происходит, что это одна из крупнейших ошибок Байдена и его администрации, и что, будь Трамп президентом, он бы такого не допустил. 

В этой связи мы объяснили нашим сегодняшним коллегам, что президент Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом – это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету. И поэтому, объяснили мы сегодня, появление вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо.

По мнению главы российского МИДа, встреча была полезной. Также Сергей Лавров отметил, что консультации двух стран по Украине станут регулярными.

# Международная политика # Сергей Лавров

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