Мир в Украине после выборов, участие ЕС – собрали главное из переговоров в Эр-Рияде

Переговоры в формате Россия – США, площадкой для которых сегодня стала столица Саудовской Аравии Эр-Рияд, завершились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча делегаций Москвы и Вашингтона прошла в одном из дворцов королевской семьи Дирия. Подчеркнем, это первый масштабный диалог Москвы и Вашингтона с начала специальной военной операции. Основная цель – восстановление отношений между двумя странами и, главное, подготовка ко встрече российского лидера с новым главой Белого дома, с которым во всем мире связывают решение «украинского вопроса».

Понятно, что сенсаций из Эр-Рияда 18 февраля ждать не приходится, но не менее любопытно и показательно отследить тональность диалога по риторике за столом переговоров, а также комментариев в кулуарах, которые просачиваются в прессу. И вот некоторые из тех, что касаются чувствительного украинского вопроса. Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио «договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию», подчеркивает Reuters. В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США – что известно. При этом Fox News конкретизирует: «Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, затем подписание окончательного соглашения». И тот же источник добавляет: «Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов на Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования».

Разумеется, на начальном этапе переговоров формулировки дипломатически обтекаемы, но даже при этом они максимально предметны. Вот, например, несколько цитат госсекретаря США. Марко Рубио подчеркивает: «Работа по завершению конфликта в Украине потребует сложной и напряженной дипломатии». Собственно, это та позиция, которую не раз озвучивал Минск. А еще американский чиновник добавляет: «Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России». А вот это уже серьезный звоночек для Старого света.