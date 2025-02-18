Зеленский хочет пересидеть Трампа – как и зачем будут затягивать переговоры, рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Украинский конфликт нельзя завершить быстро, потому что на него влияет слишком много центров. И несмотря на то, что начались долгожданные мирные переговоры России и США в Саудовской Аравии, их пытаются сорвать уже известные нам силы. После конференции в Мюнхене стал очевиден раскол в западном лагере по вопросу Украины. Трампу оппонирует целая группа государств и организаций. Это Еврокомиссия и правительства Франции, Британии, Германии, а также страны Прибалтики и, конечно же, сам Зеленский. Все это ставленники Демпартии США и те фигуры, которых Демпартия привела к власти, информационно и материально поддерживала. Поэтому все они в пику Трампу выступили против переговоров. А Зеленский здесь – главный игрок, потому что он создает такие условия на земле, чтобы никакие переговоры не завершились реальным миром. Как Зеленский пытается отменить переговоры России и США

Андрей Лазуткин:

Первое. В Мюнхене Зеленский дал понять, что не будет проводить выборы, а значит, исполнение любого договора, даже если его завтра положат на стол в Саудовской Аравии, откладывается на неопределенный срок. Пока в Украине не пройдут выборы и на переговорах не появится легитимный для России представитель. А это может быть вопрос и трех лет. До следующих выборов уже в самих США. То есть Зеленский хочет пересидеть Трампа. Второй момент срыва переговоров. Ситуация на фронте, особенно в Курской области. Украина не скрывает, что хотела бы разменять Суджу на все потерянные территории. Но Россия заявила, что это не предмет торга. Переведем на язык дипломатии. Пока военным путем не будет освобождена Суджа, а это вопрос нескольких месяцев, невозможно будет выйти даже на соглашение о прекращении огня, не говоря уже о более сложном договоре. А это важный этап, который обещал Трамп. Третий самый странный вариант срыва переговоров – это попытка убедить Трампа, что Беларусь представляет собой потенциальную угрозу. Для этого накануне переговоров украинская разведка сообщила, что учения «Запад», которые пройдут в Беларуси осенью, на самом деле – план совместного российско-белорусского вторжения в Прибалтику и Польшу. По легенде, учения «Запад» всегда оборонительные. Тем не менее Трампа пытаются обманом убедить продолжить милитаризацию региона и свернуть белорусско-американские контакты. Из этой же серии атака дроном саркофага ЧАЭС, в чем украинцы обвинили Россию и Беларусь. Затем создали фейковое информационное видео и буквально с этой новости Зеленский начал выступление в Мюнхене. То есть они не теряют надежды с помощью провокаций якобы со стороны Беларуси либо заморозить переговоры, либо посетить у Трампа недоверие. Четвертое направление для срыва – это Балтика, зона ответственности Скандинавии. Недавно была история с подводными кабелями, где в диверсии обвинили Россию, а после победы Трампа переключились якобы на подготовку Россией нападения на коммуникации в Арктике. Это тоже глупость, но с точки зрения влияния на Трампа более перспективный вариант. Потому что Трампу нужна Гренландия для контроля морских путей. Исходя из интересов Трампа, им пытаются манипулировать и рисуют картину. Если война в Украине закончится, Россия сразу же нападет на Гренландию, которую Трамп так хотел. Поэтому нельзя завершать войну. Если переговоры затянутся, США потеряют свои позиции

Андрей Лазуткин:

И, помимо этого, есть план затягивания переговоров в Саудовской Аравии. Сначала их будут тормозить через полное неучастие Украины либо через навязывание какой-то определенной формы. Например, Зеленский ранее говорил, что готов говорить с Путиным только наедине. Хотя это невозможно. А внешнюю позицию для срыва переговоров будут обеспечивать верные помощники Демпартии в Европе. В Германии неделя до выборов, немцам не до Украины, а вот Франция, Британия и Польша уже выступили против плана Трампа. Их идея, которую озвучили в Мюнхене, – отправить в Украину западные войска под видом военной миссии в обмен на ископаемые, которые Трампу не продали. Но, во-первых, максимум, что может выставить Европа – это 30-40 тысяч солдат. Да и тех, как в случае с Францией, сначала надо вывезти из Африки. В то время как фронту нужно 200 тысяч новых солдат ежегодно. Во-вторых, это будут никакие не миротворцы, потому что для таких действий надо согласие России, которое они не получат. Так что пока идет игра нервов и попытка переубедить Трампа, реально ничего не делая. Скажем, та же Польша, что при Моравецком, что при Туске, всячески отказывалась от идеи отправлять войска. Как они говорят, это дешевая и выгодная Польша война, пока она ведется руками украинцев. Если массово будут гибнуть польские солдаты, а не добровольцы на кадрах, все выгоды пропадут. И в случае Польши, и в случае Франции, это крайняя мера, на которую они бы давно пошли, если бы могли. Потому что и техников, и военных специалистов, и диверсантов они давно предоставляют. Поэтому остается только показывать несогласие и негодовать. А в дипломатии делают все, чтобы унизить Кремль, показать, что с приходом Трампа ничего не поменялось, и надо вести войну дальше. То есть они сами провоцируют Кремль, чтобы с ними не разговаривали. Отсюда можно нарисовать карту переговоров. Во-первых, из них пока выпадают территориальные вопросы, потому что их невозможно решить без Зеленского. А Россия дала понять, что торга вокруг территории не будет. Снова переведем с языка дипломатии. Это значит, возможны либо российские условия, либо остановка по линии фронта. Во-вторых, выпадают вопросы поставок оружия, потому что Трамп, даже выступая за мир, все равно вынужден отправлять боеприпасы. Как бы ему не нравился Зеленский. Иначе за время переговоров фронт рухнет, и переговорная позиция США исчезнет. Что пока реально могут решить США и Россия, это вопросы размещения ядерного оружия и гиперзвука в Европе. Трамп явно не хочет гонки вооружений и уничтожения планеты. Поэтому проще всего, как неудивительно, договориться о сокращении ядерных арсеналов и системы ПРО. Но с другой стороны, министр обороны Трампа Хегсет в эти же дни приехал на военную базу в Польше и обещал полякам полную военную поддержку. То есть даже если уберут ракеты, то обычное вооружение, особенно если за них будут платить сами европейцы, Трамп будет только приветствовать. И опять же, милитаризация Польши – это прямой риск для Беларуси. Фактор Ирана и Китая