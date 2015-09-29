Беларусь на Генассамблее ООН в Нью-Йорке: Выступление Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Итак, позиция Беларуси на 70-ой Генассамблее ООН озвучена. Позади не один дней напряженной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко с самой «мирной» трибуны говорил о «немирной» обстановке на планете, общался с руководителями многих государств. На общеполитической дискуссии свою позицию озвучили мощнейшие державы – в том числе США и Россия. Состоялся и своеобразный политический дебют - впервые на генассамблее ООН выступил Си Цзинпинь.

Игорь Позняк, СТВ:

Нью-Йорк. Штаб-квартира ООН. Именно здесь в эти дни находится большая часть глав государств Земли. Беспрецедентное количество лидеров собрались на фоне беспрецедентной ситуации на планете. Слова «война» и «мир» сегодня звучат с самой высокой международной трибуны. Но смогут ли сильные мира сего найти компромисс, чтобы в горячих точках планеты прозвучало такое вожделенное «прощай оружие»?

Каким быть миру через 15 лет – ответ на этот вопрос пытались накануне дать здесь, на генассамблее ООН. Повестка дня 2030 – коллективный рецепт развития. Но сбудутся ли эти политические прогнозы и будут ли выполнены те самые благородные цели? – рассуждает уже на общеполитической дискуссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меньше всего я хочу, чтобы мои слова с этой трибуны во второй день еще раз прозвучали пророчески, но сегодня нельзя избавиться от ощущения, что в мире маячит призрак очередного большого конфликта, если не войны. Нам нельзя допускать, чтобы этот зловещий призрак стал явью!

Вот мы собрались сегодня. Вчера обсуждали очень важную проблему, наметили программу развития Организации Объединенных Наций. Я уже говорил: для очень многих, для миллионов жителей нашей планеты «устойчивое развитие» звучит кощунственно, потому что они умирают каждый день, умирают дети, старики. И нам бы сегодня собраться и принять только одно решение - покончить с войнами и конфликтами, хотя бы с теми, которые сегодня разгорелись и бушуют на нашей планете.

Качественного прорыва в жизни человечества так и не произошло, – констатирует белорусский лидер. Мир сегодня не стал более стабильным и предсказуемым, а система международной безопасности переживает серьезный кризис.

Александр Лукашенко:

Потеря взаимного доверия между глобальными игроками, отсутствие готовности к компромиссам, возврат к элементам блокового противостояния, по сути, поставили мир на грань новой войны.

Не прекращаются попытки навязать определенную модель развития другим государствам. К чему это приводит?

В результате внешнего вмешательства, экспорта «цветных» революций и искусственной смены режимов стабильные, прежде всего, страны погрузились в хаос и анархию. Это все прикрывается демократией.

Вместо обещанной демократии и процветания люди в этих странах переживают ужасные страдания и вынуждены спасаться бегством. Толпы мигрантов штурмуют сегодня Европу. И это тоже стало острой международной проблемой.

Сегодня мы все в большей степени зависим друг от друга. Действия одного государства напрямую затрагивают интересы многих других. Неуязвимых стран больше не существует.

Мы должны честно признать - сейчас нет эффективной системы сдержек и противовесов. Державы, претендующие на мировое лидерство, к сожалению, не могут избежать соблазна задействовать силу и экономический шантаж для обеспечения своих собственных интересов. Мир опасно близко подошел к фактическому отказу от закрепленных в Уставе ООН принципов международного права.

Поэтому глубоко убежден, что в Организации крайне необходима новая широкая дискуссия о принципах будущего сосуществования государств и народов. Об этом я уже говорил, но хочу еще раз подчеркнуть: Организация не должна превращаться в место для взаимных обвинений и конфронтации государств. Диалогу нет альтернативы. Нам не уйти от коллективного решения проблем.

Глобальные экономические угрозы – еще одна опасность для стабильности мира. Валютные войны, санкции, недобросовестная конкуренция обостряют мировой кризис, – уверен Александр Лукашенко. Выход из тупика один – всестороннее взаимодействие экономик.

Александр Лукашенко:

Только общими усилиями мы сможем вывести новую формулу всеобщего взаимовыгодного сотрудничества. Белорусская сторона предлагает, чтобы его основой стала идея интеграции интеграций как наиболее актуальная тенденция современного мира. Посмотрите, сколько новых интеграционных объединений появилось за последние годы.

И сегодня мы ведем речь о перспективах взаимодействия Европейского и Евразийского экономического союзов, масштабном проекте Великого шелкового пути, создании Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантической зоны свободной торговли и десятков других.

Если нам удастся избежать ненужного и опасного противоборства интеграционных моделей, добиться их совместимости, взаимодополняемости, то в идеале мы способны создать всемирную интеграционную структуру, которая бы охватывала всю нашу планету, прочно соединяла различные регионы и целые континенты. В такой парадигме могли бы мирно сосуществовать различные нации и государства, объединенные общей целью прогресса и процветания.

Ценность интеграционного процесса - в его демократичности. Он в известном смысле уравнивает шансы всех участников, дает возможность небольшим и средним государствам раскрыть свой потенциал, стать важным связующим звеном этого процесса.

Главное условие интеграции - взаимная выгода. Стремление же получить сиюминутные односторонние преимущества - вот в чем корень зла.

Нужно осознать ответственность перед будущим, думать о том, что мы оставим после себя.

Только союз сильных и эффективных государств может адекватно противостоять современным угрозам, – убежден белорусский лидер. И здесь, несомненно, важна роль ООН: организация должна идти в ногу со временем.

С международной трибуны Александр Лукашенко говорит и о мировом социальном кризисе. Традиционные устои человеческого общества в ряде стран подвергаются серьезному испытанию на прочность. Принять такой вызов по плечу только сильному государству.

Александр Лукашенко:

На протяжении последних двух десятилетий мы целенаправленно строим суверенное государство с социально ориентированной экономикой. Уделяли и продолжаем уделять самое пристальное внимание укреплению семьи и самореализации молодежи.

Скажу честно: нас очень волнуют происходящие в ряде стран процессы разрушения традиционной семьи.

Особенно не нравится, когда нам предлагают признать определенные отступления от норм морали и разные социальные «новации» в качестве естественных. Не хочу углубляться в эту проблему. Боюсь увязнуть, и подвергнуться излишней критике, но так и хочется при этом спросить: детей-то кто рожать будет? Мы сделали все от нас зависящее, чтобы наши внуки, правнуки и их потомки сохранили принятые народом нравственные ценности, добрые традиции духовности и культуры.

С полной уверенностью могу заверить всех, что анархии, беспределу и насилию никогда не будет места на белорусской земле - ни под какими лозунгами, в том числе демократии.

Мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы не допустить их прихода к нам извне!

Стабильная Беларусь по-прежнему будет оставаться донором региональной и международной безопасности. Мы намерены строить ровные взаимовыгодные и уважительные отношения со всеми станами мира. Для нас представляет особую ценность добрососедство и взаимопомощь. Поэтому мы стремимся сегодня к мирному урегулированию кризиса в нашей братской Украине и в других горячих точках планеты.

Украинский вопрос вполне ожидаемо оказался в топе политической дискуссии. Этот костер нужно тушить срочно и решительно, ведь пламя может разгореться на всю Европу. Эта позиция Беларуси известна сегодня на всей планете, а Минск стал символом мира, – с удовольствием констатирует генсек ООН и лично благодарит Александра Лукашенко за конструктивную роль. С международной трибуны мировые лидеры много говорят о минских соглашениях. Вот Владимир Путин констатирует: это единственно верная дорога к миру.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Мы убеждены — остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при полном добросовестном выполнении минских соглашений от 12 февраля текущего года. Угрозами, силой оружия целостность Украины не обеспечить. А нужно это сделать. Нужен реальный учет интересов и прав людей на Донбассе, уважение к их выбору, согласование с ними, как это и предусмотрено минскими договоренностями, ключевых элементов политического устройства государства.

Кстати, среди сотен журналистов, освещающих события на Генассамблее ООН, немало и тех, кто провел ту бессонную февральскую ночь в Минске.

Бернард Хаммельбург, радиожурналист (Нидерланды):

Я думаю, у Беларуси были свои причины провести эти переговоры. Это хорошая возможность предложить свою площадку и сказать: давайте соберем вместе все стороны конфликта у нас и проведем переговоры, мы можем в этом помочь. И это сработало. Потому что минские соглашения – это действительно хорошие договоренности. Конечно, это не решение всего конфликта, но они принесли прекращение огня. И, опираясь на этот документ, страны должны вести переговоры и дальше, чтобы прийти к решению этого вопроса, которое продлится и дальше. Но в нынешней ситуации я считаю, что Беларусь сделала очень важную попытку собрать все стороны вместе.

Есть на Генассамблее и свои традиции. Первой из глав государств к трибуне выходит всегда Президент Бразилии, а за ней непременно следует американский лидер. Кстати, нынешнее выступление Барака Обамы и Владимира Путина уже назвали политической дуэлью, хотя оба лидера пожали друг другу руки. А вот Си Цзиньпин на нынешней Генассамблее дебютирует как глава государства. Китайский лидер говорит о многополярном мире и призывает отказаться от менталитета холодной войны.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:

Принцип суверенного равенства подкрепляет Устав ООН. Мир должен быть сформирован во всех странах. Все страны равны. Большие, сильные и богатые не должны запугивать слабых и бедных. Суверенитет и территориальная целостность всех стран являются неприкосновенными и их внутренние дела не подлежат вмешательству. Это также означает, что право всех стран самостоятельно выбирать социальные системы и пути развития должно быть поддержано.

Бич нового времени. Европа сегодня захлебывается от волны мигрантов. Кубинский лидер считает, что это прямое следствие действий НАТО на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Рауль Кастро, Председатель Государственного совета Республики Куба:

Волны эмиграции в Европе – прямое следствие дестабилизирующих действий, которые НАТО проводит в странах Ближнего Востока и Северной Африке. Поток мигрантов в Европу также вызван слабым развитием и нищетой, царящими в странах африканского континента. При этом ответственность за сложившийся гуманитарный кризис должен понести Европейский союз.

Сегодня на планете вновь маячит призрак очередной большой войны. Об этом говорят многие лидеры, в том числе и Александр Лукашенко. И здесь нужен компромисс сильных мира сего.

Жанна Агалакова, тележурналист (Россия):

Все говорили о том, что компромисс найти нужно и диалог должен быть установлен. Я уверена, что это беспрецедентное количество мировых лидеров как раз надеется на то, чтобы это Генассамблея стала исторической. Потому что пора наконец начать договариваться. Слишком много конфликтов. С каждым годом их все больше и больше, количество жертв растет и растет. И тот самый сирийский мальчик, о котором говорили сегодня с высокой трибуны, символ этого несогласия, отсутствия диалога.

Спасательной лодкой в море глобальных проблем может и должна стать Организация Объединенных Наций, которая, собственно, и задумывалась 70 лет назад для поддержания международной безопасности.

Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН:

Прошлый год ознаменовался серьезными вызовами для дипломатии и для всего человечества. В мире выросло число конфликтов и набрал силу экстремизм. Конфликт в Сирии длится уже пятый год и приносит лишь страдания жителям страны. Мы должны продолжать оказывать гуманитарную помощь миллионам беженцев, пострадавшим и за пределами Сирии. Наша работа идет полным ходом, и к концу года ООН может выйти на новый уровень. Новый уровень дальнейшего развития, новый взгляд на то, как поддерживать мир и безопасность. Нужно продолжить работу с правами человека по всему земному шару. И нужно продолжить работу над Организацией Объединенных Наций, которая поможет все это воплотить в жизнь.

Кстати, казахстанский лидер предлагает перенести штаб-квартиру ООН в Азию – самый быстрорастущий регион мира. Правда, озвучить это Нурсултану Назарбаеву удалось только со второго раза. Во время первой попытки помешали технические проблемы с переводом – пресловутый человеческий фактор.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Деятельность ООН действительно нуждается в реформировании. Она создавалась 70 лет назад. И сегодня формы работы, содержание работы не всегда соответствует тем современным вызовам, которые существуют сегодня и появляются. Нужна большая оперативность, нужна большая динамика, нужны адекватные ответы, на которые, к сожалению, ООН не всегда способна. Президент заострил на этом внимание.

Неделя высокого представительства на Генассамблее ООН продлится до 3 октября. За это время к общеполитической дискуссии подключатся более 140 глав государств – наибольшее количество лидеров за всю историю организации.