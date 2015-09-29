Выборы – 2015 в Беларуси: участки для досрочного голосования откроются 6 октября

Новости Беларуси. До начала досрочного голосования остается ровно неделя. С 6 октября избирательные участки откроют двери для тех, кто по каким-то причинам не сможет отдать свой голос в следующее воскресенье. Такая возможность – общемировая практика, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно неделя остается до начала досрочного голосования на выборах Президента Республики Беларусь, а избирательные участки уже готовы по всей стране. Урны, охрана и противопожарная безопасность – все говорит о том, что начиная с 6 октября волеизъявлению белорусского народа ничего не будет мешать.

Анна Царенкова, председатель участковой избирательной комиссии №26 Могилева:

Подготовлен сам избирательный участок, списки для голосования, готовы урны для досрочного голосования, готовы два сейфа. Также розданы пригласительные, чтобы наши избиратели знали, с какого числа начинается досрочное голосование, и где мы их ждем.

Досрочное голосование на выборах уже давно стало нормой в мировой избирательной практике. В Скандинавских странах досрочное голосование стартует за неделю до дня выборов. Но есть и одна интересная особенность: чтобы отдать свой голос, при себе иметь документы совсем не обязательно. Достаточно назвать свой домашний адрес. И такой способ наиболее востребован в Финляндии – почти половина населения страны голосует именно так.

Сергей Мусиенко, политолог:

Если человек определился, ему без разницы – за полгода или за месяц это делать. Форма удобная. У людей есть отпуск и право куда-то уехать, приехать, но есть и желание проголосовать.

Очень востребован такой подход, например, в Соединенных Штатах Америки. Там отдать свой голос заранее можно несколькими способами: прийти на участок, либо отправить бюллетень по почте. На выполнение гражданского долга в таком формате жителям нового света дается более двух месяцев. Но некоторые все же предпочитают лично приехать на избирательный участок, и очень этому рады.

В Ирландии участвовать в предварительном голосовании могут лишь жители небольших островов. Но при одном условии: если синоптики обещают плохую погоду непосредственно в день выборов.

А вот на другом конце восточного полушария, а именно в Новой Зеландии, заранее голосовать начинают только в среду, и только за 17 дней до официальной даты выборов. И искать причину, чтобы отдать голос раньше, не нужно – все по желанию.

Напомним, что остается совсем не много до 11 октября – на это число назначены президентские выборы в нашей стране. Но выполнить свой гражданский долг можно раньше – уже 6 октября будут открыты избирательные участки.