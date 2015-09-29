Александр Лукашенко с трибуны ООН: В мире маячит призрак очередного большого конфликта

Новости Беларуси. Рабочий визит Президента Беларуси в Соединенные Штаты завершился. Позади — несколько дней напряженной работы. Александр Лукашенко выступил с трибуны Генассамблеи ООН, изложив национальную позицию по устойчивому развитию и представив подходы страны к решению наиболее острых международных проблем. И по оценкам ряда СМИ, речь главы белорусского государства стала одной из самых заметных. Александр Лукашенко также встретился с главой Организации Объединенных Наций, пообщался с руководителями ряда стран.

Этой ночью белорусский лидер обратился с международной трибуны уже в рамках общеполитической дискуссии. Речи Александра Лукашенко предшествовали выступления Барака Обамы и Владимира Путина. Лидеры говорили о мировой геополитике. Белорусский Президент отметил, что мир сегодня не стал более стабильным и предсказуемым, а система международной безопасности переживает серьезный кризис.

Александр Лукашенко:

Потеря взаимного доверия между глобальными игроками, отсутствие готовности к компромиссам, возврат к элементам блокового противостояния, по сути, поставили мир на грань новой войны.

Не прекращаются попытки навязать определенную модель развития другим государствам. К чему это приводит?

В результате внешнего вмешательства, экспорта "цветных" революций и искусственной смены режимов стабильные прежде всего страны погрузились в хаос и анархию. Это все прикрывается демократией.

Вместо обещанной демократии и процветания люди в этих странах переживают ужасные страдания и вынуждены спасаться бегством. Толпы мигрантов штурмуют сегодня Европу. И это тоже стало острой международной проблемой.

Сегодня мы все в большей степени зависим друг от друга. Действия одного государства напрямую затрагивают интересы многих других. Неуязвимых стран больше не существует.

Мы должны честно признать - сейчас нет эффективной системы сдержек и противовесов. Державы, претендующие на мировое лидерство, к сожалению, не могут избежать соблазна задействовать силу и экономический шантаж для обеспечения своих собственных интересов. Мир опасно близко подошел к фактическому отказу от закрепленных в Уставе ООН принципов международного права.

Поэтому глубоко убежден, что в Организации крайне необходима новая широкая дискуссия о принципах будущего сосуществования государств и народов. Об этом я уже говорил, но хочу еще раз подчеркнуть: Организация не должна превращаться в место для взаимных обвинений и конфронтации государств. Диалогу нет альтернативы. Нам не уйти от коллективного решения проблем.

Глобальные экономические угрозы – еще одна опасность для стабильности мира. Валютные войны, санкции, недобросовестная конкуренция обостряют мировой кризис, - уверен белорусский лидер. Выход из тупика один – всестороннее взаимодействие экономик.

Александр Лукашенко:

Только общими усилиями мы сможем вывести новую формулу всеобщего взаимовыгодного сотрудничества. Белорусская сторона предлагает, чтобы его основой стала идея интеграции интеграций как наиболее актуальная тенденция современного мира. Посмотрите, сколько новых интеграционных объединений появилось за последние годы.

И сегодня мы ведем речь о перспективах взаимодействия Европейского и Евразийского экономического союзов, масштабном проекте Великого шелкового пути, создании Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантической зоны свободной торговли и десятков других.

Если нам удастся избежать ненужного и опасного противоборства интеграционных моделей, добиться их совместимости, взаимодополняемости, то в идеале мы способны создать всемирную интеграционную структуру, которая бы охватывала всю нашу планету, прочно соединяла различные регионы и целые континенты. В такой парадигме могли бы мирно сосуществовать различные нации и государства, объединенные общей целью прогресса и процветания.

Ценность интеграционного процесса - в его демократичности. Он в известном смысле уравнивает шансы всех участников, дает возможность небольшим и средним государствам раскрыть свой потенциал, стать важным связующим звеном этого процесса.

Главное условие интеграции - взаимная выгода. Стремление же получить сиюминутные односторонние преимущества - вот в чем корень зла.

Нужно осознать ответственность перед будущим, думать о том, что мы оставим после себя.

С международной трибуны Александр Лукашенко говорит и о мировом социальном кризисе. Традиционные устои человеческого общества в ряде стран подвергаются серьезному испытанию на прочность.

Александр Лукашенко:

На протяжении последних двух десятилетий мы целенаправленно строим суверенное государство с социально ориентированной экономикой. Уделяли и продолжаем уделять самое пристальное внимание укреплению семьи и самореализации молодежи.

Скажу честно: нас очень волнуют происходящие в ряде стран процессы разрушения традиционной семьи.

Особенно не нравится, когда нам предлагают признать определенные отступления от норм морали и разные социальные "новации" в качестве естественных. Не хочу углубляться в эту проблему. Боюсь увязнуть, и подвергнуться излишней критике, но так и хочется при этом спросить: детей-то кто рожать будет? Мы сделали все от нас зависящее, чтобы наши внуки, правнуки и их потомки сохранили принятые народом нравственные ценности, добрые традиции духовности и культуры.

С полной уверенностью могу заверить всех, что анархии, беспределу и насилию никогда не будет места на белорусской земле - ни под какими лозунгами, в том числе демократии.

Мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы не допустить их прихода к нам извне!

Стабильная Беларусь по-прежнему будет оставаться донором региональной и международной безопасности. Мы намерены строить ровные взаимовыгодные и уважительные отношения со всеми станами мира. Для нас представляет особую ценность добрососедство и взаимопомощь. Поэтому мы стремимся сегодня к мирному урегулированию кризиса в нашей братской Украине и в других горячих точках планеты.

Александр Лукашенко много говорил о сильном государстве и укреплении системы международного права. Это важнейший приоритет внешней политики Беларуси. Только союз сильных и эффективных государств может адекватно противостоять современным вызовам и угрозам, - убежден белорусский лидер. И здесь, несомненно, важна роль ООН: Организация должна идти в ногу со временем.

Александр Лукашенко:

Меньше всего я хочу, чтобы мои слова с этой трибуны во второй день еще раз прозвучали пророчески, но сегодня нельзя избавиться от ощущения, что в мире маячит призрак очередного большого конфликта, если не войны. Нам нельзя допускать, чтобы этот зловещий призрак стал явью!

Вот мы собрались сегодня. Вчера обсуждали очень важную проблему, наметили программу развития Организации Объединенных Наций. Я уже говорил: для очень многих, для миллионов жителей нашей планеты «устойчивое развитие» звучит кощунственно, потому что они умирают каждый день, умирают дети, старики. И нам бы сегодня собраться и принять только одно решение - покончить с войнами и конфликтами, хотя бы с теми, которые сегодня разгорелись и бушуют на нашей планете.

В завершение своего выступления приведу цитату великого человека Нельсона Манделы. Этот несломленный борец за справедливость в мире, обращаясь к современникам, сказал: «Иногда на поколение выпадает участь стать великим. Вы можете стать этим поколением». Очень надеюсь, что такая участь выпадет именно нашему поколению. Я верю, что мы найдем в себе силы и здравый смысл сделать все, чтобы изменить мир к лучшему. Иного не дано.

После докладов лидеров стран с международной трибуны состоялся прием в честь глав делегаций от имени Президента Соединенных Штатов Барака Обамы, в котором принял участие и Александр Лукашенко. Отметим, 70-я сессия Генассамблеи ООН собрала рекордное количество лидеров за всю историю Организации — свыше 140 глав государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.