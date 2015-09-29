Союзный Совмин: Россия предлагает Беларуси «маленький шенген на двоих»

Новости России. Как реализуются совместные проекты и что такое единая виза Союзного государства, говорили в Москве сегодня на Союзном Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Сверить часы сегодня решили и в Союзном Совете министров. На повестке дня более 40 вопросов. Темы для обсуждения самые разные – от формирования миграционного пространства до обсуждения топливно-энергетических балансов. Но больше всего внимания уделяют экономике

Экономики двух стран тесно переплетены. Беларусь входит в десятку торговых партнеров России. В прошлом году совместный товарооборот превысил 37 миллиардов долларов. В Беларуси около 2, 5 тысяч предприятий с российским капиталом.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Покупая наши тракторы, зерноуборочные комбайны, вы поддерживаете и своих производителей, так как металл и комплектующие, необходимые для их производства, приходят к нам из Российской Федерации, и на российскую составляющую приходится около 60%.

У Союзного государства нет пограничного и таможенного контроля. Но, учитывая опыт Западной Европы, которая сейчас переживает наплыв нелегальных мигрантов, на Союзном Совмине прозвучала мысль об ужесточении пограничного контроля. Дмитрий Медведев предложил введение единой визы Союзного государства.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

Мы создаем с Республикой Беларусь такой маленький «шенген» на двоих. Даже если мы на это пойдем, это все равно не будет означать утраты суверенитета государств в отношении персон грата и нон грата.

Россия живет в условиях продуктового эмбарго. Многие продукты, попавшие под санкции, закупают в Беларуси. Недавно в прессе разгорелся скандал, что, мол, белорусы поставляют в Россию экзотические фрукты из третьих стран под маркой «выращено в Синеокой». Как оказалось, таможенного законодательства цитрусовые не нарушали.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Наши резиденты этой таможенной территории вправе выбирать наиболее оптимальную логистику. Если они выбрали, что товары из тропиков (например, папайя или киви) лучше везти на территорию Российской Федерации через таможенную территорию, которая входит в состав территории Республики Беларусь, значит так оно видимо выгоднее чисто логистически.

Заседание Союзного Совмина продлилось несколько часов. Политики разошлись уже ближе к вечеру. Один из главных посылов – интеграция в рамках Союзного государства продолжится. Основная задача на данном этапе – снять торговые барьеры и объединить промышленный потенциал двух стран.