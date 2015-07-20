Новости Беларуси. Беларусь и Зимбабве прорабатывают возможные направления экономического сотрудничества. В частности, увеличение поставок в Африку автотехники белорусских марок. Переговоры прошли 20 июля в Минске во Дворце Независимости и в Доме правительства.

Беларусь планирует выстроить с Зимбабве дорожную карту торгово-экономического сотрудничества, создать в регионе единый сервисный центр по обслуживанию дорожной техники, который, кстати, мог бы работать не только на рынке Зимбабве, но и в соседних государств. Например, ЮАР.

Еще одна перспективная тема – подготовка специалистов для работы на белорусских грузовиках или тракторах в Африке.

Фактически второе лице государства Зимбабве – вице-президент Эммерсон Мнангагва – решил увидеть белорусский трактор в действии – из кабины тракториста.

Выставка отечественной автотехники у «МТЗ» – ассортимент на любой вкус: от больших самосвалов и автобусов «МАЗ» до мини-тракторов и супер-тракторов.

Африканских гостей выставка впечатлила. Вице-президент просит визитки.

Результативность переговоров оценивают по контрактам. На покупателей из Зимбабве у белорусских производителей серьезные виды.

Эммерсон Мнангагва, вице-президент, министр юстиции и парламентского сотрудничества Республики Зимбабве:

Сегодняшнее соглашение определяет механизм финансирования закупок белорусской техники в размере 150 млн долларов. Этот объем финансирования гарантирован со стороны финансовых институтов Зимбабве.

Дзозеф Мадэ, министр сельского хозяйства, механизации и ирригации Республики Зимбабве:

Потребность Зимбабве в тракторах на ближайшие 20 лет для решения задач модернизации – 50 тысяч единиц.

Национальная экономическая политика Зимбабве сегодня делает упор на механизацию сельского хозяйства, строительство и горнодобывающую промышленность. Недра Зимбабве – живые деньги: залежи платины, золота, никеля, меди, каменного угля и драгоценных камней. При этом многие месторождения до сих пор не освоены. В стране долгие годы был экономический кризис и западные санкции.

Недавно на угольном карьере «Хванге» стали работать «БелАЗы». Пробная партия из 17 жодинских большегрузных самосвалов неплохо себя зарекомендовала. Учитывая, что в среднем один «БелаАЗ» стоит миллион долларов, а Зимбабве их требуется несоизмеримо больше, завод в Жодино может неплохо заработать.

К белорусской автотехнике из Зимбабве присматриваются давно. Делегации из африканской страны – частые гости на «БелАЗе», «МАЗе», «МТЗ» и «Амкодоре».

В отличие от Запада, Беларусь не вводила никаких санкций против Зимбабве. Отношения между странами теплые. И, как уже случалось не раз, это может стать хорошим фундаментом для выстраивания торгово-экономического сотрудничества, то есть контрактов, новых заказов, продаж, валютной выручки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я абсолютно убежден, что этот визит будет знаковым, значительным, историческим, потому что после него мы откроем новую страницу наших отношений. Уверен, с вашей доброй воли, мы будем сотрудничать не только с вашей страной, но и с территории вашего государства на соседние регионы. У нас нет никаких проблем с вашей страной, у нас нет никаких препятствий для глубокого всестороннего сотрудничества. Мы готовы сделать все, что мы можем, для вашей страны, для ЮАР.

Эммерсон Мнангагва, вице-президент, министр юстиции и парламентского сотрудничества Республики Зимбабве:

Большое спасибо за ваши слова. Я и члены моей делегации очень счастливы находиться в Беларуси. Президент моей страны – Мугабе – послал меня в вашу прекрасную республики для того, чтобы я мог расширить и углубить сотрудничество Беларуси и Зимбавбе. Согласен с вами, что в политических отношениях двух стран нет никаких проблем. Мы заинтересованы в сотрудничестве в таких направлениях, как инфраструктура, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.

Вице-президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва в прессе прозвали «крокодилом». В виду, конечно, африканской специфики. На наш манер – «зубр», «медведь». Не только за характерный прищур глаз, а за деловую хватку тоже.

Именно вице-президент Зимбабве будет в дальнейшем курировать сотрудничество с Беларусью. А это возможные контракты на миллионы долларов автотехники белорусских марок. 19 июля он был на «БелАЗе». Сегодня – на Минском тракторном, затем – в Доме Правительства.

Белорусские грузовики, самосвалы, тракторы – главный интерес африканских бизнесменов. Самый острый вопрос в данном случае – финансирование закупок.

Африканские партнеры нуждаются в кредитах. Возможно несколько вариантов. Те, что на поверхности – привлечение денег африканских банков, либо все-таки белорусских.

Два дня назад российские СМИ распространили сообщение: Зимбабве подала обращение с просьбой принять ее в зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. По аналогии с Вьетнамом, который в мае присоединился к зоне свободной торговли ЕАЭС и ждет ратификации. Это еще один аргумент в пользу серьезных планов африканской республики развивать экономические контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Минске 20 июля подписали меморандум о взаимопонимании между Правительствами Беларуси и Зимбабве о поставках белорусской техники и предоставлении кредитных ресурсов.