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Новости по тегу #Беларусь-ЮАР

Беларусь рассчитывает на повышение динамики взаимодействия с ЮАР на международных площадках
27 апреля 2026 05:42

Беларусь рассчитывает на повышение динамики взаимодействия с ЮАР на международных площадках

Александр Лукашенко поздравил Президента ЮАР с Днём Свободы
27 апреля 2025 07:34

Александр Лукашенко поздравил Президента ЮАР с Днём Свободы

Совет Республики и Национальный совет провинций ЮАР подписали меморандум о сотрудничестве
27 января 2025 17:19

Совет Республики и Национальный совет провинций ЮАР подписали меморандум о сотрудничестве

Сергеенко: Беларусь заинтересована в налаживании предметного сотрудничества с Африканским союзом
04 ноября 2024 13:48

Сергеенко: Беларусь заинтересована в налаживании предметного сотрудничества с Африканским союзом

Делегация Беларуси выступит на открытии сессии Панафриканского парламента
04 ноября 2024 06:51

Делегация Беларуси выступит на открытии сессии Панафриканского парламента

Лукашенко поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР
16 июня 2024 07:39

Лукашенко поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Лукашенко выразил готовность принять Президента ЮАР в Беларуси
27 апреля 2024 07:32

Лукашенко выразил готовность принять Президента ЮАР в Беларуси

Посол ЮАР: в Беларуси очень-очень хорошее образование, хотим в 2022 году ещё больше студентов отправить учиться к вам
30 сентября 2021 18:18

Посол ЮАР: в Беларуси очень-очень хорошее образование, хотим в 2022 году ещё больше студентов отправить учиться к вам

Турчин о сотрудничестве Минской области с ЮАР: «Мы презентуем потенциал Минской области всем послам»
29 сентября 2021 11:46

Турчин о сотрудничестве Минской области с ЮАР: «Мы презентуем потенциал Минской области всем послам»

Посол ЮАР в Беларуси: мы хотели бы расширить наши отношения
29 сентября 2021 11:30

Посол ЮАР в Беларуси: мы хотели бы расширить наши отношения

Минские тракторы на просторах ЮАР: МТЗ откроет сборочное производство в южноафриканской республике
12 декабря 2016 10:21

Минские тракторы на просторах ЮАР: МТЗ откроет сборочное производство в южноафриканской республике

Сотрудничество с ЮАР: Минская область готовится к двустороннему договору
20 сентября 2016 15:50

Сотрудничество с ЮАР: Минская область готовится к двустороннему договору