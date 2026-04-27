Новости по тегу #Беларусь-ЮАР

Александр Лукашенко поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с национальным праздником – Днем Свободы.
Принципы и ценности Претории разделяет Минск. Президент поблагодарил ЮАР за поддержку в ООН и БРИКС+, заявил об открытости к более интенсивному взаимодействию по линии Нового банка развития и Африканского союза.
Как отметила Наталья Кочанова, сторонам необходимо развивать двухсторонние отношения.
Председатель Палаты представителей отметил, что на фоне происходящих геополитических событий Африканский континент привлекает к себе все большее внимание как новый центр силы. Беларусь готова развивать сотрудничество со странами Африки, основанное на принципах доверия, равноправия и взаимоуважения.
Для участия в мероприятии в ЮАР прибыла делегация Национального собрания. В ходе двухдневного визита запланированы встречи председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко с руководством Панафриканского парламента, Национальной ассамблеи ЮАР, главами парламентских делегаций стран Африки.
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